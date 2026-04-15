Atlético : Diego Simeone n’a pas douté de Lenglet

Hier soir, c’est le FC Barcelone qui a pris la porte. En effet, l’Atlético de Madrid a réussi à valider son billet pour filer en demi-finale de Ligue des Champions contre les Catalans. Pourtant, Lamine Yamal avait ouvert le score après une grosse erreur de Clément Lenglet. Le défenseur manquait clairement de rythme. À 30 ans, malgré l’expérience, tout semblait trop rapide pour lui. À la fin de la rencontre, Diego Simeone a tenu à défendre son joueur.

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« Nous en avions parlé avant le match. Il n’avait rien à nous prouver. Je le connais. Il est extraordinaire, c’est un professionnel incroyable, un footballeur avec de très grandes qualités. Évidemment, il a encore des choses à améliorer. Cette erreur est survenue et il n’est pas facile de continuer, mais il a fait preuve de calme, de sang-froid et de personnalité pour disputer un match qui était compliqué. Il est monté en puissance, pour finir très bien » a-t-il indiqué aux médias durant la conférence de presse d’après-match. Reste à savoir s’il sera reconduit dimanche lors d’un rendez-vous très attendu contre la Real Sociedad.