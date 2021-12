MU : Ralf Rangnick veut un milieu de terrain cet hiver

Arrivé il y a quelques semaines sur le banc de Manchester United, Ralf Rangnick a identifié ses besoins pour la suite de la saison. L’entraîneur allemand souhaite l’arrivée d’un renfort au milieu de terrain lors du mercato hivernal, un poste déjà ciblé par Ole Gunnar Solskjaer l’été dernier.

La suite après cette publicité

Mais avec les arrivées de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphaël Varane, les Mancuniens n’avaient finalement pas recruté dans ce secteur de jeu. The Mirror rapporte que Rangnick veut un joueur grand et dominant au milieu de terrain. Un profil qui correspond à Declan Rice, joueur de West Ham déjà annoncé dans le viseur de Manchester United.