Ligue des Nations : quel tirage pour la France ?

Beaucoup se demandaient à quoi pourrait bien servir cette Ligue des nations. Au final, cette nouvelle compétition créée par l’UEFA dans le but de donner plus d’intérêt aux matches amicaux internationaux a fini par plaire. Et, cocorico, nos Bleus ont même remporté la deuxième édition du tournoi (l(‘édition 2020 ayant été annulée à cause de la pandémie) en octobre dernier face à l’Espagne.

Mais pas le temps de savourer. Ce jeudi, à 18h, le tirage au sort des groupes de la Ligue des Nations (à suivre en direct sur notre site) se tiendra à Nyon, au siège de l’UEFA. Pour rappel, il y a quatre divisions. Les Ligues A, B et C seront composées de 16 équipes chacune, toutes réparties dans quatre groupes de quatre. Concernant la Ligue D, elle sera composée d’un groupe de quatre et d’un autre de trois.

Les Bleus peuvent tomber sur du lourd

Comme d’habitude, les quatre premiers des quatre groupes de la Ligue A s’affronteront dans un Final Four en juin 2023 (du 14 au 18) et les premiers de groupes des Ligues B, C et D accèderont à la division supérieure. Les derniers de poules seront, quant à eux relégués. Intéressons-nous désormais aux possibles tirages pour l’équipe de France.

Présents dans le pot 1 avec l’Espagne, l’Italie et la Belgique, les hommes de Didier Deschamps pourraient, dans le pire des scenarii, tomber avec un cadors du pot 2 (le Portugal, les Pays-Bas ou l’Allemagne), l’Angleterre (pot 3) et le Pays de Galles ou la République tchèque (pot 4). La phase de poules aura lieu du 2 juin au 27 septembre 2022 et le Final Four du 14 au 18 juin 2023. Une coupure liée bien évidemment à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Ligue A

Pot 1 : France , Espagne, Italie, Belgique

, Espagne, Italie, Belgique Pot 2 : Portugal, Pays-Bas, Danemark, Allemagne

Pot 3 : Angleterre, Pologne, Suisse, Croatie

Pot 4 : Pays de Galles, Autriche, République tchèque, Hongrie

Ligue B

Pot 1 : Ukraine, Suède, Bosnie, Islande

Pot 2 : Finlande, Norvège, Ecosse, Russie

Pot 3 : Israël, Roumanie, Serbie, République d’Irlande

Pot 4 : Slovénie, Monténégro, Albanie, Arménie

Ligue C

Pot 1 : Turquie, Slovaquie, Bulgarie, Irlande du Nord

Pot 2 : Grèce, Biélorussie, Luxembourg, Macédoine du Nord

Pot 3 : Lituanie, Géorgie, Azerbaïdjan, Kosovo

Pot 4 : Kazakhstan ou Moldavie, Chypre ou Estonie, Gibraltar, Iles Féroé

Ligue D