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Premier League

Chelsea : le nouveau club d’Alejandro Garnacho est connu

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Alejandro Garnacho avec Chelsea @Maxppp

Alejandro Garnacho va bel et bien quitter les Blues. Après une saison compliquée - un seul but et 4 passes décisives en 24 rencontres de Premier League et non retenu pour la Coupe du Monde - l’ailier argentin va se relancer du côté de Birmingham. Comme l’indique Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre Chelsea et Aston Villa.

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Il s’agit d’un prêt avec une option d’achat qui deviendra obligatoire si certaines conditions sont remplies. Le montant de l’option n’est pas connu, mais certains médias évoquaient une somme d’une quarantaine de millions d’euros. C’est Unai Emery, l’entraîneur des Villans, qui poussait pour l’arrivée de l’ancien de Manchester United.

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