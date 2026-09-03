L’Atlético de Madrid va changer d’avis avec Julian Alvarez !

Ce fut le gros feuilleton du mercato chez nos voisins espagnols, et probablement même au niveau européen. Pendant presque trois mois, le FC Barcelone a tout fait pour recruter Julian Alvarez, qui souhaitait clairement rejoindre la Catalogne comme il l’avait expliqué publiquement. Mais les Barcelonais comme l’Argentin se sont heurtés à un Atlético qui n’a jamais ouvert la porte à un départ de son attaquant. Un dossier avec multiples rebondissements, et une quantité colossale d’informations publiées chaque jour dans les médias ibériques… Pour que l’ancien de River reste finalement à Madrid.

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Conspué par les supporters lors de sa seule apparition en Liga cette saison, face à Villarreal, Julian Alvarez va devoir essayer de se remettre tout le monde dans la poche au Metropolitano. Ce qui s’annonce particulièrement compliqué, tant les fans colchoneros ont été piqués à vif par les envies de départ de l’attaquant. Quoi qu’il en soit, l’émission El Chiringuito de Jugones a fait de nouvelles révélations dans la nuit.

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Changement d’avis ?

On y apprend que l’entourage du champion du monde 2022 est persuadé que l’Atlético de Madrid le laissera partir cet hiver. C’est même le club de la capitale espagnole qui pourrait directement proposer le joueur au FC Barcelone. Notamment parce que la situation s’annonce intenable et tendue pour les quatre mois qui nous séparent de l’ouverture du marché estival, et l’Atlético en serait déjà conscient. Un scénario qui peut sembler loufoque au vu des évènements de cet été, mais qui est crédible selon l’émission.

De son côté, le FC Barcelone sera prêt à passer à l’action, et les Blaugranas auront les moyens de réaliser un gros transfert lors du mois de janvier, eux qui n’ont finalement pas utilisé l’enveloppe qu’ils avaient à disposition pour ce poste, ne déboursant que 10 millions d’euros pour Gabriel Jesus. Autant dire que la saison 2 de cette série prévue pour janvier s’annonce déjà passionnante…