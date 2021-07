JT Foot Mercato : la guerre des attaquants déchire les grandes écuries européennes

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Les champions de France en titre veulent se renforcer cet été. Les Dogues cherchent à enrôler un attaquant qu’ils avaient courtisé il y a deux ans : Dodi Lukebakio. Âgé de 23 ans, le Belge évolue au Hertha depuis 2019, mais peine à s’imposer en Allemagne. Une bonne affaire ?

Au FC Nantes, Ludovic Blas (23 ans) devait partir. Le milieu de terrain est courtisé par Leipzig et Lille.

Maxwel Cornet (24 ans) pourrait lui aussi quitter la Ligue 1. Le joueur de l'OL est dans le viseur de Leeds United, Burnley mais aussi du Herta Berlin. Le polyvalent gaucher donnerait sa priorité au club allemand.

Dans le reste de l'actu, Alphonse Areola (28 ans) est attendu à West Ham. Mais les deux clubs seraient finalement loin d'un accord ! Les Hammers voudraient un prêt tandis que Paris préfère un transfert sec.

Ça semble également compliqué pour Pablo Sarabia (29 ans) à la Lazio. C'est un échange avec Joaquin Correa et un peu d'argent qui était attendu, mais là encore on est très loin d'un accord. D'ailleurs, l'Atlético de Madrid serait aussi sur ce dossier. Les Colchoneros auraient pris des renseignements sur lui, sans faire d'offre pour le moment…

Toujours à Paris, on aime beaucoup le profil de Jordan Henderson (31 ans) ! En effet, il serait dans les petits papier de Mauricio Pochettino, qui aimerait l'associer à Georginio Wijnaldum. À noter que l'Atlético est aussi sur le coup.

Selon RMC Sport et Sky Sport Italia, l'arrivée de Justin Kluivert en prêt avec option d'achat du côté de l'OGC Nice n'est plus qu'une question d'heures. L'attaquant a été définitivement convaincu par Christophe Galtier.

Les infos du jour à l'étranger

Alors que la Spezia, entraînée par Thiago Motta, sera interdite de recrutement pour les deux prochaines saisons (sanction prenant effet à partir de janvier 2022), les dirigeants du club italien s'activent pour se renforcer avant cette date. Et le nom de Sebastian Giovinco (34 ans) revient avec insistance.

En Angleterre, Riyad Mahrez (30 ans) pourrait bientôt prolonger du côté de Manchester City. Après une belle saison avec les Skyblues, il pourrait rester là-bas encore longtemps. En tout cas, c'est le vœu de l'international algérien.

Comme espéré par le FC Barcelone, l'attaquant danois Martin Braithwaite (30 ans) a la cote en Premier League. Outre Wolverhampton et West Ham, c'est au tour de Brighton d'exprimer son intérêt pour l'ancien Toulousain, valorisé à 15 M€ par le club catalan.

Le focus du jour

Pour ce focus du jour on en a retenu cinq attaquants qui pourraient bouger et été, et évidemment c'est ceux qui font le plus parler en ce moment. Le premier, c'est Erling Haaland (20 ans). Le Borussia Dortmund n'est pas vendeur et a déjà refusé une offre de Chelsea. Les Blues semblent être les plus chauds cet été pour le faire venir. Ils auraient proposé une grosse somme + Tammy Abraham ou Callum Hudson-Odoi au choix, en échange de l'attaquant norvégien. Chelsea va revenir à la charge avec une nouvelle très grosse offre.

Mais si c'est de nouveau un échec pour le club anglais il devrait se tourner vers un autre buteur incroyable : Robert Lewandowski (32 ans) ! En effet, les Blues prépareraient une jolie offre, d'environ 58 M€ à envoyer au Bayern. Sauf que le Polonais attendrait un geste de la part du Real Madrid qui pour l'instant ne vient pas. Et mis à part Chelsea, c'est Manchester City qui aimerait aussi beaucoup le faire venir !

Cristiano Ronaldo (36 ans) lui semble avoir le choix entre prolonger à la Juventus ou aller au PSG. La Juve espère le garder mais pourrait accepter un transfert qui lui enlèverait un énorme salaire à payer…

La situation est totalement différente pour Antoine Griezmann (30 ans). Son club ne veut plus de lui, et pour l'instant il n'y a pas grand monde qui veut vraiment se l'offrir. Il avait été proposé à Manchester City et Chelsea notamment, mais les deux clubs anglais ont refusé. Ces derniers temps, on parle beaucoup d'un retour de Griezmann à l'Atlético, avec la possibilité d'un échange avec Saul Ñiguez. Mais cela n'aboutit toujours pas. De son côté, le Barça préfère le profil de João Félix, qui lui est considéré comme intransférable par les Colchoneros.

Kylian Mbappé (22 ans) va-t-il rester au PSG cet été ? C'est la grande question de ce mercato. En tous cas, le Real Madrid est toujours en embuscade. Et si au départ une prolongation semblait en bonne voie, c'est plus compliqué depuis quelques semaines. Mais une nouvelle information pourrait bien tout changer. En effet, Florentino Pérez aurait annoncé à l'ensemble de la direction madrilène, qu'il n'y aurait pas de recrue cet été. L'arrivée de Mbappé durant le mercato a pris du plomb dans l'aile. Mais il reste maintenant à savoir s'il acceptera ou non une prolongation !

Les officiels du jour

Dijon a d'annoncé le départ du latéral gauche Glody Ngonda (26 ans), qui prend la direction de Riga, en Lettonie.

Après l'accord de principe trouvé pour le prêt avec option d'achat de Pau Lopez, la Roma et l'OM ont officialisé le mouvement définitif du gardien de but espagnol.

Son contrat expirant au 1er juillet 2021, Andy Carroll (32 ans) quitte officiellement Newcastle United.

Arsenal vient d'annoncer la signature du milieu de terrain belge de 21 ans, Albert Sambi Lokonga. Le club entraîné par Mikel Arteta a payé 18 millions d'euros à Anderlecht pour l'international espoirs belge.

Libre depuis son départ du Valencia CF cet été, Kevin Gameiro (34 ans) est de retour en France. Au cas où vous auriez raté l'information hier soir, l'attaquant de 34 ans a paraphé dimanche un bail de deux ans avec Strasbourg, son club formateur.