L’ancien de l’OM Jonathan Rowe a déjà 4 gros prétendants pour un transfert à 40 M€

Ce vendredi, les supporters de l’OM feraient mieux de ne pas lire la presse sportive italienne. La Gazzetta dello Sport consacre un gros article à Adrien Rabiot, qui est au zénith avec l’AC Milan. Le Duc est une nouvelle fois encensé de l’autre côté des Alpes. Cette semaine, nous vous avions déjà expliqué sur notre site que l’Olympique de Marseille pouvait avoir de gros regrets avec lui. Après seulement une saison dans la cité phocéenne, le Duc a été congédié. Il a finalement rebondi à l’AC Milan, où il réalise une belle saison. Du côté du Vieux-Port, certains regrettent son départ et estiment qu’il aurait fait un bien fou à la formation olympienne, qui s’enlise dans la crise. Il serait difficile d’en dire autant sur Jonathan Rowe, qui fait aussi parler de lui en bien en Italie.

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Aujourd’hui, le Corriere dello Sport lui consacre un article intitulé «Rowe, la mine d’or de Bologne». La vie après l’OM semble sourire à l’Anglais. Depuis quelques mois, l’attaquant porte avec succès le maillot de Bologne. Un club où il s’épanouit comme il l’a avoué récemment au Corriere della Sera. «C’est le meilleur moment depuis mon arrivée à Bologne. Le meilleur moment de ma carrière reste ma dernière année à Norwich en Championship. J’ai beaucoup joué, j’ai marqué beaucoup de buts (12, ndlr), même des buts importants (…) Ce n’était pas facile de comprendre le style de jeu, et il a fallu un peu plus de temps à l’entraîneur pour m’intégrer pleinement à l’équipe. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être qu’il avait vu quelque chose que je n’avais pas remarqué. Mais j’ai continué à travailler dur pour gagner ma place.»

Un transfert important cet été ?

Une place qu’il n’a pas volée. Utilisé à 38 reprises toutes compétitions confondues, il totalise actuellement 7 buts et 4 passes décisives. Au-delà des chiffres, il a su se faire adopter dans sa nouvelle équipe, où son impact se fait clairement ressentir. Tout cela n’a pas échappé à plusieurs clubs déjà prêts à passer à l’offensive pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Ce vendredi, le Corriere dello Sport indique donc que le natif de Londres est une vraie pépite d’or pour Bologne, qui pourrait déjà s’en mettre plein les poches un an seulement après sa signature. La publication italienne explique qu’il a impressionné plusieurs formations européennes durant sa saison en Serie A mais aussi en Ligue Europa, où il a marqué 4 buts et délivré 2 assists cette saison.

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Ainsi, Aston Villa, Chelsea et Manchester United ont envoyé plusieurs fois des scouts afin de le superviser. Le CdS ajoute que Galatasaray est aussi séduit par son profil. Bologne, qui n’a pas encore reçu de proposition officielle pour son joueur mais qui sait déjà que des offres vont arriver cet été, tentera bien de résister aux nombreux assauts, surtout en cas de non-qualification pour une coupe d’Europe. Mais ce sera très compliqué, vu les équipes qui frappent déjà à sa porte. Son club le valorise aujourd’hui à 40 M€, soit pratiquement le double de son prix d’achat l’été dernier (19,5 M€). L’OM va observer tout cela de très près puisque le club français bénéficie de 10% sur une future revente de Rowe. Sous contrat jusqu’en 2029, l’Anglais a frappé fort en Italie. Il pourrait sévir ailleurs dans les prochains mois.