Liga : le Rayo Vallecano se balade, Osasuna au bout du suspense

Après la victoire du FC Barcelone contre Getafe (2-1) ce dimanche, la troisième journée de Liga se poursuivait avec deux affiches programmées à 19h30. De son côté, le Rayo Vallecano recevait Grenade alors que Cadix accueillait Osasuna. Quatre formations à la recherche de leur première succès dans ce championnat espagnol qui a vu le départ de Lionel Messi lors de ce mercato estival.

Au stade de Vallecas, le promu du Rayo restait sur deux défaites et espérait bien relever la tête face aux hommes de Robert Moreno, tenus en échec lors des deux premières journées. Dans un début de rencontre démarré tambour battant, Garcia Rivera ouvrait le score (1-0, 3e) avant que Trejo ne fasse le break sur penalty (2-0, 23e). Juste avant la pause, Nteka y allait de sa réalisation (3-0, 43e) et coulait un peu plus les Rojiblancos. Largement dominateur (18 tirs à 8), le Rayo clôturait son festival offensif grâce à un nouveau but de Comesaña (58e). Grâce à ce premier succès, les hommes d'Andoni Iraola remontent à la 10ème place avant d'affronter Levante lors de la 4ème journée. De son côté, Grenade (17ème) n'y arrive toujours pas et devra se rassurer face au Bétis.

Au Nuevo Mirandilla, Cadix restait sur deux matches nuls et avait pour ambition de glaner un premier succès face à des Rojillos, auteurs d'un début de saison compliqué avec deux points pris sur six possibles. Dans une première période largement dominée par les joueurs de Jagoba Arrasate (75% de possession de balle, 7 tirs à 2), ce sont pourtant les joueurs de Cadix qui ouvraient le score par l'intermédiaire de Fernandez (1-0, 16e). La suite ? Une histoire de penalty. Alors que Kike Garcia remettait les deux équipes à égalité sur penalty (1-1, 60e), Fernandez s'offrait un doublé, également sur penalty (2-1, 66e). Mais Osasuna allait à nouveau profiter d'une frappe aux 11 mètres signée Torres pour revenir dans la rencontre (2-2, 90+1e). Dans une fin de match complètement folle, c'est finalement David Garcia, le défenseur espagnol des Rojillos qui offrait le succès aux siens (2-3, 90+5e). Une première victoire sur le fil mais qui lance définitivement la saison des hommes de Jagoba Arrasate.

👊 Estos son los hombres elegidos por Jagoba Arrasate para buscar la victoria en el Nuevo Mirandilla.#CádizOsasuna pic.twitter.com/AU6dYb6wLT — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) August 29, 2021

