Manchester City : Marc Guéhi, le nouveau porte-bonheur à 23 M€ de Pep Guardiola

C’est le péché mignon de Manchester City. Chaque année ou presque, les pensionnaires de l’Etihad Stadium achètent un défenseur central quand sonne l’heure du mercato. Il y a un peu plus d’un an, ils avaient lâché 40 M€ pour arracher Abdukodir Khusanov au Racing Club de Lens et 37 M€ pour s’offrir Vitor Reis, grand talent de Palmeiras. Ils avaient également déboursé 6 M€ pour Jumah Ba, envoyé en prêt dans le nord au mercato d’hiver 2025. En 2023, les Citizens avaient fait sauter la banque pour déloger le polyvalent Josko Gvardiol au RB Leipzig. 90 M€ avaient été nécessaires. Lors de la saison 2022-23, c’est Manuel Akanji, qui avait été l’heureux élu. City avait déboursé 20 M€ pour convaincre le BVB de le lâcher. En 2020-21, les Skyblues avaient déboursé 71,6 M€ pour Ruben Dias et 45,3 M€ pour Nathan Aké.

City raffole des centraux

Bref, ces quelques exemples nous montrent que City est un grand consommateur de défenseurs centraux. Pour cette cuvée 2025-26, c’est Marc Guéhi qui a tapé dans l’œil de l’écurie anglaise. Mais elle n’était pas la seule sur les rangs. Liverpool, le Bayern Munich, le FC Barcelone, Chelsea ou encore le Real Madrid ont tous été liés de près ou de loin au natif d’Abidjan. Il faut dire que sa situation contractuelle très favorable n’a échappé à personne. En fin de contrat en juin 2026 à Crystal Palace, le footballeur âgé de 25 ans était disponible pour 23 M€. Une somme que les Mancuniens n’ont pas hésité à payer, bien décidés à doubler la concurrence et à renforcer un secteur touché par des blessures. Ils sont passés à l’acte et ont bouclé son arrivée le 19 janvier dernier.

« Manchester City est ravi de confirmer la signature de Marc Guéhi en provenance de Crystal Palace pour un contrat de cinq ans et demi. L’international anglais de 25 ans a signé un contrat qui le lie à l’équipe jusqu’à l’été 2031 », pouvait-on lire sur le communiqué de presse. De son côté, le défenseur, véritable taulier habitué aux joutes de la Premier League, avait confié : « je suis vraiment heureux et incroyablement fier d’être un joueur de Manchester City. Ce transfert représente l’aboutissement de tout le travail acharné que j’ai accompli durant ma carrière. Je suis désormais dans le meilleur club d’Angleterre et je fais partie d’une équipe de joueurs exceptionnels. C’est un sentiment formidable de pouvoir le dire.»

Une bonne affaire

Il avait ajouté : « je souhaite progresser en tant que joueur et en tant que personne, et je sais qu’au sein de ce club, cela se produira. J’aime le football. Il m’a tant apporté pendant si longtemps. Pouvoir poursuivre mon développement à Manchester City est un moment vraiment spécial pour moi et ma famille. J’ai vraiment hâte de commencer. Je veux rencontrer mes coéquipiers, m’entraîner dur, comprendre ce que l’entraîneur attend de moi et ensuite montrer aux supporters de City ce dont je suis capable.» Et on peut dire qu’il a joint l’acte à la parole. Depuis sa signature, Guéhi a participé à 7 rencontres toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs. Dans le détail, il a été utilisé à 6 reprises en Premier League.

Et il n’a pas connu la défaite puisque son équipe s’est imposée contre Wolverhampton, Liverpool, Fulham, Newcastle et Leeds. Elle a concédé le nul face à Tottenham. À chaque fois, Guéhi était sur le pré durant 90 minutes. Avec lui sur le terrain, City n’a encaissé que 4 buts en Premier League. Il faut aussi ajouter qu’il a participé à un match de FA Cup. Cette fois-ci, il avait passé 25 minutes sur le rectangle vert lors de la victoire 2 à 0 et avait même marqué son premier but à Manchester City. La seule petite ombre au tableau, c’est qu’il ne peut pas participer à la League Cup. Le règlement l’interdit. Malgré le coup de gueule de Pep Guardiola, Guéhi ne pourra pas jouer la finale de cette compétition contre Arsenal le 22 mars prochain. Vu l’importance prise par l’Anglais à City, ce n’est pas une bonne nouvelle.

Un taulier dans la défense mancunienne

«Les règles sont les règles et je comprends. Antoine (Semenyo) peut jouer et Marc ne jouera pas, c’est la règle, ça me va. Pouvons-nous être d’accord ou pas d’accord ? Ce n’est pas la question», a avoué Guardiola, qui est tombé amoureux du défenseur né en 2000. « C’est un joueur fantastique, ça se voit. Une recrue exceptionnelle pour Manchester City pour les cinq, six, sept, huit prochaines années. Il fait partie des meilleurs. Ce n’est pas seulement son talent, c’est aussi sa mentalité, son professionnalisme, son mode de vie. Il possède de nombreuses qualités qui font de lui un excellent défenseur central, au-delà de son talent.» Il pourra compter sur lui en Premier League, pour devancer Arsenal qui perd du terrain, et en Ligue des Champions, puisqu’il est qualifié pour la suite de l’épreuve.

Guéhi a hâte de disputer cette compétition, lui qui se sent déjà comme un poisson dans l’eau à Manchester où sa solidité dans les duels, sa puissance, son sang-froid ou encore son intelligence de jeu et de placement sont loués. «Il (Guardiola) a énormément amélioré mon jeu. Quand on a un entraîneur, un staff et des coéquipiers aussi soucieux du niveau de jeu, on atteint des sommets. J’espère pouvoir continuer sur cette lancée.» En plus de faire l’unanimité dans son nouveau club, l’international anglais sous contrat jusqu’en 2031 s’attire aussi les faveurs de la presse sportive. C’est le cas de la BBC. «Lorsque Manchester City a été initialement associé à Antoine Semenyo de Bournemouth et à Marc Guéhi de Crystal Palace en janvier, les critiques habituelles ont fustigé une prétendue cupidité et une puissance financière ostentatoire. Certains ont même affirmé que la stratégie commerciale et l’approche du directeur sportif Hugo Viana sur le marché des transferts étaient superflues.»

Tout le monde s’incline

La publication anglaise poursuit : «entamant leur troisième mois au club, Semenyo et Guehi prouvent non seulement qu’ils valent leur pesant d’or, mais démontrent également pourquoi ils pourraient bien être les joueurs qui feront la différence dans la course au titre de Premier League. Sous la pression intense d’Elland Road et face à une équipe de Daniel Farke déterminée à imposer son jeu en transition et sur coups de pied arrêtés, Guéhi a tenu bon et a démontré qu’il est bien plus qu’un simple défenseur central élégant et technique. L’ancien capitaine de Crystal Palace était un joueur rude, tenace et déterminé à se donner corps et âme pour la cause. Il semble être adulé par des joueurs comme Ruben Dias et Gianluigi Donnarumma, qui ont évolué à ses côtés.» En Espagne, où le Real Madrid va croiser la route de City en C1, on est bluffé par l’Anglais, nommé pour le titre de joueur du mois de Man City.

AS a écrit à son sujet : «que Guéhi soit l’un des meilleurs défenseurs centraux de Premier League n’est pas une nouveauté. Ce qui était peut-être plus surprenant à l’Etihad Stadium, c’est qu’en un mois seulement et pour la modique somme de 23 millions d’euros, il devienne le « Kaiser » et le pilier de la défense de City. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : sept matchs sous les ordres de Pep Guardiola, et aucune défaite pour Manchester City depuis.» Hugo Viana, le directeur sportif des Skyblues, se frotte déjà les mains avec Guéhi (40 matches toutes compétitions confondues cette saison entre Palace et City, 4 buts et 4 assists). Même chose pour le club britannique et Guardiola, qui tient un nouveau patron dans sa défense. Thomas Tuchel, qui mènera les Three Lions cet été au Mondial, doit également être ravi. Bref, Marc Guéhi fait des heureux mais aussi des victimes. Ce soir, il espère accrocher Nottingham Forest à son tableau de chasse.