JT Foot Mercato : le PSG prépare un grand ménage

Le coup de balai au Paris Saint-Germain

Deux cadres du vestiaire sont poussés vers la sortie ! Comme l’été dernier, les Rouge et Bleu tentent de se séparer de Neymar. Prolongé l’année dernière jusqu’en 2027, le Brésilien a connu une saison contrastée avec une longue blessure à la cheville qui l’a éloigné toute la fin de saison. Un nouveau coup dur qui a fini par convaincre le PSG de le vendre. Sauf que le Ney émarge à un salaire de près de 40 millions d’euros donc forcément les prétendants ne sont pas légions ! Chelsea, Manchester United ou encore Newcastle ont un temps été cités, il ne reste plus qu’à savoir quel club voudra le relancer. Autre déception cette saison, c’est Marco Verratti ! Lui aussi aurait lassé les dirigeants parisiens qui sont prêts à le laisser partir, malgré sa récente prolongation de contrat jusqu’en 2026. Arrivé en 2012, l’Italien a grandi à Paris, mais pour les dirigeants, il est temps d’enclencher un nouveau cycle, cette fois sans le milieu de terrain. Sa valeur marchande est estimée à 50 millions d’euros.

A peine arrivé, déjà reparti

Renato Sanches pourrait déjà plier bagages lors du prochain mercato estival. Arrivé l’été dernier, le Portugais a vu sa saison être polluée par des blessures et il n’a jamais réussi à s’imposer durablement. Mais le milieu de terrain conserve une belle cote sur le marché des transferts et il voit une belle porte de sortie s’ouvrir. Selon Fanatik, Galatasaray travaille sur son recrutement. Il faudra se mettre d’accord avec le PSG, et s’entendre avec le principal concerné qui pourrait être tenté par une aventure en Turquie. Alors que Galatasaray devrait remporter le titre de champion de Turquie et jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, cela permettrait au joueur de 25 ans se relancer dans un environnement compétitif.

Liverpool tente le tout pour le tout pour Mac Allister

D’après le Daily Mirror, Liverpool fonce sur Alexis Mac Allister. L’Argentin a explosé cette année avec Brighton et surtout avec l’Albiceleste lors de la dernière Coupe du Monde. Forcément, cela attise les convoitises et les pensionnaires d’Anfield sont prêts à casser leur tirelire. En effet, ils veulent lâcher plus de 80 millions d’euros pour arracher le milieu de terrain à Brighton. Néanmoins, le transfert de James Milner chez les Seagulls pourrait faciliter la transaction. En cas d’échec dans ce dossier, le Daily Mirror précise que les Reds se tourneraient vers Mason Mount qui pourrait quitter Chelsea contre un chèque de 60 millions d’euros.