AC Milan : Olivier Giroud remercie Thomas Tuchel

Arrivé du côté de l'AC Milan cet été, Olivier Giroud connait des débuts plus que convaincants avec le club italien (4 buts en 11 matches toutes compétitions confondues) malgré des problèmes au dos puis à la cheville. Un renouveau pour l'attaquant international français qui avait connu une fin difficile à Chelsea, dépourvu de temps de jeu. Pourtant, dans un entretien accordé à L'Equipe publié ce vendredi, l'ancien buteur des Blues a tenu à remercier son ancien coach Thomas Tuchel, notamment pour sa rigueur.

Interrogé sur sa relation avec l'ex-technicien du PSG, le champion 2018, aujourd'hui âgé de 35 ans, est ainsi apparu très reconnaissant : «il nous a tous fait progresser et, pour moi, encore plus tactiquement. Dans l'approche des matches, sa rigueur, la confiance qu'il donne à ses joueurs, la communication, l'affect, il est très fort. Il y a eu ensuite des hauts et des bas. Mais j'ai eu une relation intense avec lui». Un message, sans aucune rancœur, qui ne manquera pas de faire plaisir au principal intéressé.