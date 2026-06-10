Jean Butez, Côme : « je suis fier d’être considéré comme l’un des meilleurs gardiens français aujourd’hui »

Foot Mercato : comment s’est déroulée ton adaptation en Italie, à Côme, après tes années de vie en Belgique ?

La suite après cette publicité

Jean Butez : j’ai envie de dire que les cultures italienne et française se ressemblent. Donc, ça n’a pas été trop compliqué pour moi de m’adapter, d’apprendre l’italien pour vite me faire comprendre de mes coéquipiers, du staff et des gens du club. Puisque j’étais arrivé au mercato de janvier, l’intégration devait se faire rapidement. J’ai joué très vite, donc ça a aidé à une intégration rapide avec l’équipe et les coachs. Cette saison a été la confirmation de ce qui s’était produit pendant la fin de la saison dernière. C’est vrai que j’ai eu la chance de vivre dans de belles villes, comme Lille ou Anvers. On se sentait vraiment bien en famille en Belgique. Mais arriver à Côme, c’est génial. On vit plus du côté de Milan, vu que les enfants vont à l’école française de Milan. On va de temps en temps à Côme et, quand tu arrives près du lac, c’est magnifique. Ce n’était pas une adaptation difficile, vu que l’environnement est encore plus agréable qu’à Anvers.

FM : qu’est-ce qui t’a convaincu de rejoindre le projet sportif de Côme ?

La suite après cette publicité

JB : il y a les discussions que j’ai eues avec Mark-Jan Fledderus qui s’occupe du développement de la stratégie sportive, c’est un suiveur du championnat belge qui suivait mon profil depuis longtemps. Ensuite, les discussions que j’ai eues avec Fabregas, qui est à la tête du projet sportif. Il a un œil sur les joueurs qui arrivent en validant les profils. L’aspect familial aussi, puisqu’on pouvait tous se retrouver en famille et avoir un équilibre de vie intéressant. Que ce soit pour ma femme ou pour mes enfants, c’est un plaisir de vivre ici. D’un point de vue sportif ou familial, venir ici était le bon choix.

FM : vous avez arraché la qualification en Ligue des champions lors de la dernière journée de championnat, comment analyses-tu votre superbe saison ?

La suite après cette publicité

JB : pour les spécialistes italiens et européens, ce n’était peut-être pas prévu. Mais pour nous, au vu de notre fin de saison et de notre niveau de jeu, je pense qu’il y avait une possibilité qu’on aille en Ligue des champions. C’était un objectif pour nous d’être européens, on savait que c’était faisable d’aller chercher la Ligue des champions, même si c’était très difficile à atteindre avec toutes les grosses écuries d’Italie. Il y a des équipes historiques encore plus fortes que dans le championnat français ou d’autres championnats. Ça a été arraché à la fin, puisqu’on ne s’est qualifiés que lors de la dernière journée. Mais c’est surtout, la consistance qu’on a eue de toute une saison qui fait qu’on se retrouve à cette place. Il n’y a pas de secret. Dans le projet de jeu, on a toujours respecté ce que le coach nous demandait, à ne jamais vouloir déjouer ou être une autre équipe et ça a porté ses fruits.

« On n’a pas envie de faire une Girona en Espagne ou Brest en France. »

FM : quel visage voulez-vous montrer en Ligue des champions ?

JB : pour une première expérience européenne, on a envie de bien figurer, mais il faut aussi ne pas oublier le championnat italien qui est très dense et très compliqué. On n’a pas envie de faire une Girona en Espagne ou Brest en France en venant juste une fois de temps en temps et puis disparaître. On a tous envie de jouer l’Europe tous les ans et de devenir un très grand d’Europe et un très grand d’Italie. Maintenant, ça ne se fait pas du jour au lendemain. L’ascension du club a déjà été très, très rapide maintenant, à nous de jouer pour pérenniser le club.

FM : avec 19 clean sheets cette saison en Serie A, tu es le gardien qui en comptabilise le plus, quelles sont les dessous de cette statistique ?

La suite après cette publicité

JB : c’est grâce à l’équipe, grâce au travail du staff. Les attaquants qui exercent le premier pressing, les milieux qui sont derrière pour avancer, la défense qui est là aussi pour garder une ligne très haute et, ensuite, moi qui suis là pour prévenir aussi des différents ballons en profondeur. Je dirais qu’on a un style de jeu un peu particulier en Italie puisqu’on a un pressing très agressif, l’un des plus gros en Europe. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, on concède le moins d’occasions et donc le moins de buts. On a les meilleures statistiques sur coups de pied arrêtés d’Europe. On a le moins de buts encaissés en Italie et on est l’une des meilleures défenses d’Europe. Je dirais que c’est un travail de tout un staff, de toute une équipe qui fait qu’à la fin de la saison, on a des stats pareilles. Ce n’est pas seulement la réussite d’un gardien de but.

FM : est-ce la plus belle saison de ta carrière ? C’est le Jean Butez “prime” qu’on a vu cette année ?

JB : Je n’ai que 30 ans et j’espère que des saisons encore plus belles arriveront. J’ai vécu une saison 2022-2023 avec l’Antwerp où nous avons été champions, nous avons gagné la coupe et la Supercoupe. Je la mettrais peut-être au même niveau, même si la Serie A, c’est un niveau au-dessus du championnat belge. Je dirais que c’était une saison très réussie et certainement la meilleure de ma carrière. Mais j’espère que la meilleure est à venir et que ce n’était pas la saison « prime » de Jean Butez.

FM : que ce soit avec Antwerp ou Côme, tu te fais souvent remarquer lors des séances de tirs au but, quel est ton secret ?

JB : je dirais que j’ai eu la chance de jouer cinq ou six séances de tirs au but en Coupe ou en SuperCoupe dans ma carrière. C’est quelque chose que j’apprécie depuis tout petit, déjà dans mon club de village. C’est assez excitant, tout le monde se retrouvait autour du but pour une finale ou autre. Il n’y a pas de secret, parce que ça se travaille, on peut analyser un adversaire. On peut essayer de le déstabiliser par une éventuelle posture. Le fait d’avoir moi-même tiré des penaltys dans ma carrière me permet de connaître la difficulté de l’exercice. Une séance peut être longue, il peut y avoir cinq tirs ou plus, le gardien a ses chances, il peut attendre le prochain en se disant qu’il est possible de l’arrêter et de passer à autre chose rapidement. Mentalement, c’est un exercice assez compliqué, mais j’essaie de rester dans ma bulle le plus longtemps possible.

FM : Quelle relation entretiens-tu avec ton coach Cesc Fàbregas ?

JB : c’est quelqu’un de très humain. On le sent avec nous, il fait tout pour que tout le monde se sente bien. Il essaie d’analyser les différents profils pour avoir le meilleur discours, que ce soit avec un jeune comme Nico Paz ou avec un plus vieux comme Alvaro Morata. C’est déjà un coach qui a compris qu’il ne devait pas s’adresser à tout son groupe de la même manière, mais avoir un discours peut-être adapté à celui qu’il a en face de lui. Tactiquement, il est très fort, il a un staff avec des personnes qu’il a choisies partout où il est passé, que ce soit à Monaco ou à Chelsea. J’ai envie de dire que pendant sa carrière de joueur, il a déjà pensé à l’avenir et il a créé son staff autour des clubs dans lesquels il est passé. Il est très intelligent, il sait s’adapter, se renouveler en fonction de l’adversaire et il sait anticiper tous les problèmes qui peuvent apparaître pendant un match. Il a compris beaucoup de choses et il apprend énormément avec nous. Je pense que c’est la meilleure manière pour lui d’évoluer et puis un jour peut-être qu’il pourra aller encore plus haut ou il grandira avec Côme.

« On espère que Nico Paz restera la saison prochaine pour jouer la Ligue des champions »

FM : que penses-tu du talent de Nico Paz ?

JB : c’est un joueur très, très talentueux. C’est difficile de comparer les styles des joueurs. J’ai joué avec des très grands joueurs défenseurs, des très grands attaquants. J’ai joué avec William Pacho qui a un très grand talent et qui a déjà pratiquement tout gagné à même pas 25 ans. Mais celui-là est particulièrement spécial. C’est un bonheur de pouvoir jouer avec lui. On espère qu’il restera la saison prochaine pour jouer la Ligue des champions ensemble et continuer à faire briller son nom et son talent en Italie et en Europe.

FM : dans le vestiaire, il y a plusieurs joueurs français comme Lucas Da Cunha et Maxence Caqueret, quelle est votre relation entre vous ?

JB : avec les Français du vestiaire et Mërgim Vojvoda, Diego Carlos qui parlent français aussi, on est souvent ensemble. Bien évidemment, les Espagnols sont entre eux, les Italiens sont entre eux parce que c’est plus simple au niveau communication et le club a bien fait les choses aussi pour qu’on ne soit pas seuls à parler une langue et de pouvoir parler dans sa langue natale, c’est toujours plus agréable. On a tissé des liens rapidement avec Lucas, Maxence et les autres francophones. On se retrouve pour des petits dîners de temps en temps, ou pour jouer au paddle. C’est cool de pouvoir se retrouver entre familles françaises dans un pays étranger.

FM : dans cette jeune équipe de Côme, quel rôle as-tu dans le vestiaire ?

JB : je sais que de par mon âge, de par mon statut, de par l’expérience européenne que j’ai, ce n’est pas que ça impose le respect, mais c’est un gage de plus de qualité. Ça passera toujours par les performances parce que quelqu’un qui a 31 ans, mais qui n’est pas bon sur le terrain, au final, on va vite se poser des questions. Toute la confiance, la sérénité que tu peux dégager, elle va disparaître. C’est plus ce gage de constance qui va amener un certain respect, un gage de travail aussi qui va emmener tout le monde dans le même bateau. De mon côté, j’essaie d’être moi-même et de ne pas en faire plus parce que je suis plus vieux. On voit bien aujourd’hui que dans le monde du sport, on parle de Kouamé dans le tennis, de Seixas dans le cyclisme. Je pense que ces gars-là, ce sont des leaders à peine 20 ans. L’âge, c’est devenu un détail. Ce que tu montres sur le terrain et dans les actes, c’est le plus important aujourd’hui.

FM : quelles sont, pour toi, les plus grandes différences entre la culture foot en Italie et en France ?

JB : les tifosis italiens portent bien leur réputation dans le sens où c’est un public chaud, attaché à leurs clubs. Rien que mon petit garçon à l’école, c’est l’Inter, c’est le Milan ou la Juve à l’âge de 5-6 ans, les gamins sont déjà matrixés. Le football, c’est vraiment une religion en Italie, il y a vraiment un aspect religieux du football. En Belgique, c’était déjà aussi fort dans les ambiances de stade, mais c’est vrai que c’est encore autre chose en Italie. C’est vraiment plaisant d’aller jouer dans des stades comme San Siro, le Maradona à Naples, ou même le stade du Genoa, qui est une expérience très sympa. Moi qui aime les ambiances un peu électriques, c’est vrai que je m’y retrouve bien.

FM : penses-tu que la Serie A est un championnat idéal pour un gardien de but ?

JB : ça dépend du style de l’entraîneur. On a un entraîneur très offensif qui utilise le gardien de but à la ressortie du ballon, ce que j’aime. J’ai été recruté pour ça aussi, donc ce n’est pas anodin. En Serie A l’aspect défensif est peut-être plus important et plus travaillé que dans certains championnats. J’en parlais avec Radja Nainggolan, qui a joué longtemps en Italie. Il me disait que l’aspect tactique défensif était encore plus important qu’en Belgique ou en France, ce qui nous permet d’être plus forts en équipe. Maintenant, tout dépend du style de jeu de ton entraîneur et de la qualité des joueurs que tu as autour de toi.

« Celui qui m’a impressionné, ça a été Ederson dans les années Guardiola. »

FM : quels sont les gardiens qui t’ont inspiré ?

JB : Neuer a été très influencé par Guardiola et je pense que ça l’a aidé aussi à développer encore plus son jeu au pied. Maintenant, celui qui m’a impressionné, ça a été Ederson dans les années Guardiola. J’aimais prendre un peu d’Ederson, de Neuer et aussi de Ter Stegen. Je dirais que ces trois gardiens ont été des sources d’inspiration plutôt que des exemples. Le meilleur exemple, c’est moi-même. J’essaye de faire le bon geste à chaque fois que ce soit au pied, dans les sorties ou dans mes arrêts. Je m’autocritique pour être le meilleur à chaque match.

FM : la qualité de jeu au pied pour un gardien est-il primordial dans le football actuel ?

JB : ce n’est pas primordial, parce qu’il y a des équipes qui jouent bloc bas et qui jouent long encore aujourd’hui. Ça dépend du style de l’entraîneur. Si un entraîneur veut repartir de son gardien bien évidemment que c’est important. Maintenant, si c’est un entraîneur qui n’a pas besoin de ce style de gardien, il ira chercher un gardien qui est très bon sur sa ligne, dans les airs, et qui dégage loin son ballon. C’est sûr que c’est mieux d’avoir un bon jeu au pied, mais ce n’est pas indispensable dans le football actuel.

FM : tu es formé au LOSC, mais tu n’as jamais joué en Ligue 1, est-ce possible de te voir dans l’élite du foot français à l’avenir ?

JB : il est possible que je reste en Italie jusqu’à la fin de ma carrière, ou que je découvre d’autres championnats que le championnat français. J’ai eu la chance de jouer l’Europa League, la Ligue des champions, de gagner des titres en Belgique. Quoi de mieux ? C’est une carrière incroyable pour le moment, et je profite chaque jour, donc je n’ai pas envie de me faire le plan sur ce qui arrivera plus tard. Si je joue en France, ce sera génial, et j’espère découvrir un beau club français. Si ça n’arrive pas, je serai très fier de ma carrière dans tous les cas.

FM : que penses-tu de la situation de Lucas Chevalier au PSG ?

JB : il avait fait plusieurs saisons incroyables pour son jeune âge avec son prêt à Valenciennes et puis ses saisons au LOSC. À son âge, d’avoir déjà engrangé autant de matchs de championnat de Ligue 1, de Coupe d’Europe, c’est déjà une belle réussite. Maintenant, au PSG, il est dans une phase un peu plus difficile, la première de sa carrière. Il va apprendre et c’est peut-être une très bonne chose qu’il lui arrive parce qu’il est jeune. Il a beaucoup de temps devant lui et ça lui permettra d’être encore plus en alerte sur certains points.

Si je prends un exemple sur ma carrière, j’ai eu des moments de blessures, de mauvaises performances, ce sont ces moments qui m’ont aidé à être encore plus travailleur et qui m’amènent à ce niveau-là aujourd’hui. Les petites épreuves te rendent plus fort et j’imagine que ce sera le cas pour lui.

« Je vais continuer à rêver d’une éventuelle sélection dans les prochains mois. »

FM : avec ta belle saison, ton nom a été évoqué pour être sélectionné en Bleus, comment as-tu réagi à cela ?

JB : j’ai une sensation de fierté d’être considéré comme l’un des meilleurs gardiens français aujourd’hui. Après, c’est subjectif et c’est l’avis du staff de l’équipe de France, ça peut être différent aux yeux d’autres personnes. Maintenant, c’est encore plus galvanisant, excitant puisque je n’ai pas été sélectionné, mais la marche est très proche et ça me donne envie d’en faire encore plus pour les saisons à venir et espérer un jour y être.

FM : c’est un rêve pour toi d’un jour d’obtenir une sélection en Bleus ?

JB : oui, le rêve peut être permis, il y a encore de belles compétitions internationales qui arrivent après la Coupe du Monde, donc je vais continuer à rêver d’une éventuelle sélection dans les prochains mois, les prochaines années.