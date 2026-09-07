Deux clubs de Ligue 1 ont proposé un contrat à Anthony Martial

À l’instar de son compatriote Paul Pogba, libéré par l’AS Monaco cet été, Anthony Martial traverse une période d’incertitude particulièrement délicate. Le 20 août dernier, nous nous interrogions déjà sur l’avenir de l’ancien Golden Boy, plombé par une longue traversée du désert. Son passage raté en Grèce à l’AEK Athènes puis son échec retentissant au Mexique sous les couleurs des Rayados de Monterrey, soldé par un bilan famélique d’un seul but en 20 apparitions, ont poussé les deux parties à rompre leur bail à l’amiable au début de l’été. Un fiasco sportif et financier, au vu de son salaire XXL estimé à 3,5 M€ par an, qui a grandement refroidi de nombreux prétendants.

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Pourtant, malgré cette dynamique morose, le CV de l’ancien attaquant de Manchester United conserve un certain pouvoir d’attraction sur le marché des agents libres. Il y a peu, Everton a brièvement tâté le terrain pour étudier la faisabilité d’un retour en Premier League, tandis qu’une écurie qualifiée pour la prochaine édition de la Ligue des Champions a mené des réflexions poussées avant de finalement faire machine arrière. De précieux intérêts qui prouvent que le profil de l’international tricolore (30 ans) reste scruté au plus haut niveau européen.

Deux clubs de Ligue 1 ont tenté le pari Martial mais…

Les clubs français se sont d’ailleurs positionnés de manière très concrète sur le dossier. Selon nos informations, deux formations de Ligue 1 (qui ne sont ni l’OGC Nice, ni le RC Lens) ont récemment dégainé une proposition de contrat ferme pour s’attacher ses services. Il s’agissait d’une formation du haut de tableau et d’une écurie engagée dans la lutte pour le maintien. Dans les deux cas, les directions sportives ne lui promettaient pas une place de titulaire indiscutable, mais souhaitaient s’appuyer sur son bagage international et son expérience du très haut niveau pour encadrer leurs jeunes effectifs.

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Mais étonnamment, et bien qu’il n’ait jamais caché son envie de faire son grand retour dans le championnat de France, Anthony Martial a décliné ces deux propositions. Alors qu’il continue de s’entretenir physiquement dans l’attente du projet sportif parfait, le natif de Massy prend un pari risqué. Sans compétition depuis le 30 mars dernier et un match de Concacaf Champions Cup disputé face à Cruz Azul (1-1), le temps presse pour l’ancien Red Devil s’il ne veut pas vivre une année blanche sur le marché.