Atlético : les détails financiers du coup Luis Suarez

A 33 ans et après six saisons passées au FC Barcelone, Luis Suarez va quitter la Catalogne. Ces dernières heures, tout s’est accéléré pour El Pistolero. Il s’est finalement entendu avec les Blaugranas pour être libéré de son contrat et s’est mis d’accord avec l’Atlético de Madrid.

D’ailleurs, Marca a dévoilé les dessous financiers de l’opération. Ainsi, Luis Suarez signerait un contrat de deux ans avec les Colchoneros et toucherait 9 M€ par saison dans la capitale espagnole.