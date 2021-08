Liga : l’Athletic Bilbao s’impose sur la pelouse du Celta Vigo

Le Celta Vigo recevait l’Athletic Bilbao ce samedi pour le compte de la troisième journée de Liga. Deux équipes toujours à la recherche de leur première victoire de la saison. Bilbao restait sur deux matches nuls contre Elche (0-0) et le FC Barcelone (1-1). Le Celta s’était lui incliné lors de la première journée face à l’Atlético de Madrid (1-2), avant de ramener un point d’Osasuna (0-0). Unai Simon gardait bien entendu les cages basques, Martinez, Munian et Williams étaient également titulaires. Du côté de Vigo, Suarez et Nolito étaient présents au milieu de terrain, derrière le duo Mina - Aspas en attaque. C’est d’ailleurs ce dernier qui se mettait le premier en évidence en tentant sa chance à l’entrée de la surface, mais sa frappe passait à côté (9e).

Contre le cours du jeu, Bilbao prenait l’avantage dans cette rencontre. Sancet récupérait le ballon dans les pieds d’Aidoo puis servait Williams sur la droite de la surface et l’attaquant inscrivait son premier but de la saison (0-1, 34e). Au retour des vestiaires, Williams pensait marquer un doublé, mais son but était finalement refusé après intervention de l’assistance vidéo pour une faute de Berenguer (52e). L'attaquant de l'Athletic ratait par deux fois l'occasion d'aggraver le score (78e, 83e). Villalibre avait également l'opportunité de mettre les Basques à l’abri, mais Dituro sortait bien devant lui (89e). Au terme d'un match haché, Bilbao s'imposait finalement (0-1).