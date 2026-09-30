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Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano s’offrent une virée à vélo dans Paris

Par Sasha Nahon
3 min.
Ousmane Dembélé buteur @Maxppp

Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano ont profité de leur journée de repos pour s’offrir une balade à vélo dans les rues de Paris. Au lendemain de la victoire de l’équipe de France en Belgique (0-1) en Ligue des nations, les deux internationaux français ont loué des vélos électriques en libre-service en compagnie de Moustapha Diatta, ami d’enfance de Dembélé. Une virée tranquille en apparence, mais qui a rapidement connu quelques péripéties.

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Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, l’attaquant du PSG est notamment aperçu faisant demi-tour au milieu de la circulation après avoir laissé tomber une petite pochette. Quelques instants plus tard, c’est Dayot Upamecano qui s’est retrouvé en difficulté. Le défenseur a perdu momentanément le contrôle de son vélo et évité de justesse la chute, tandis qu’un taxi a dû s’arrêter pour éviter de le percuter.

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