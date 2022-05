Cristiano Ronaldo prépare un retour fracassant au Real Madrid, la presse européenne rend hommage à Mino Raiola

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo de retour au Real Madrid ?

D’après les tabloïds anglais ce dimanche matin, les dirigeants du Real Madrid Madrid envisagent un retour de Cristiano Ronaldo pour seulement 12 millions d’euros. Même si CR7 a signé un contrat de deux ans, avec l'option d'une année supplémentaire, la situation a tellement changé au cours des sept derniers mois à Old Trafford que Ronaldo pourrait être tenté. Son futur coach, Erik ten Hag, lui a assuré qu’il jouera tous les matches. Mais ce dernier prépare une grande reconstruction et pourrait ne pas tenir sa promesse.

Les hommages de la presse européenne à Mino Raiola

En Italie, le décès du super agent Mino Raiola fait les gros titres ce matin, dont la première page du Corriere Dello Sport. «Adieu au roi du mercato» titre le journal italien. Plusieurs gros titres sportifs européens lui ont rendu hommage, dont Mundo Deportivo et Sport. Tous ces médias reviennent notamment sur ses plus gros transferts et sa carrière. «Un habile négociateur pour lui-même et pour ses clients, il était un magicien pour prendre des champions et les transformer en machines à fric» écrit le Corriere Dello Sport. Tous ces quotidiens se demandent également quels impacts sa disparition va avoir sur le football mondial. L’italo-néerlandais laisse derrière lui de nombreux joueurs dans le doute quant à leur avenir professionnel, surtout Paul Pogba et Erling Haaland. On va sûrement en savoir plus dans les prochains jours.

La bataille s'intensifie pour le titre en Premier League

À quatre journée de la fin de la Premier League, un point sépare toujours Manchester City, leader devant Liverpool. Ce sera une lutte jusqu’au bout pour le Daily Telegraph. Hier après-midi, les hommes de Jürgen Klopp ont battu Newcastle 1-0 grâce à un superbe but de Naby Keïta. Le coach des Reds a fait tourner son effectif pour préparer au mieux le match retour de la demi-finale de Ligue des Champions contre Villarreal mardi. Jürgen Klopp a félicité ses joueurs, sortis du banc, en après match. Les joueurs de Manchester City, les leaders du peloton pour le Manchester Evening News, ont écrasé 4-0 Leeds. À noter la terrible désillusion pour les fans de Norwich. Dans un match de la peur contre Aston Villa, les Canaries ont été battus 2-0. Un de leur concurrent direct, Burnley, s’est imposé 2-1 contre Watford ce qui condamne Norwich City à la descente en Championship.