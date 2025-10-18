Menu Rechercher
Nice : le superbe but d’Hicham Boudaoui pour enfoncer l’OL

Par Josué Cassé
Hicham Boudaoui @Maxppp
Nice 3-2 Lyon

L’OGC Nice se dirige vers une très belle victoire face à l’Olympique Lyonnais. Devant à la pause après des réalisations de Bard et Diop (Sulc avait égalisé entre temps), les Aiglons ont fait le break au retour des vestiaires.

beIN SPORTS
[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue1McDonalds
🔥 Boudaoui fait le break !
💪 L'Algérien envoie une frappe imparable pour mettre Nice sur de bons rails pour battre l'OL !
Après un penalty repoussé par Diouf, Nice se projetait vers l’avant. Servi devant la zone de vérité, Boudaoui envoyait finalement une superbe frappe dans le petit filet droit de Greif (55e). L’OGC Nice mène 3 buts à 1.

Pub. le - MAJ le
