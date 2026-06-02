PSG : le départ de Kang-In Lee se précise

Après sa victoire en Ligue des Champions face à Arsenal, le Paris Saint-Germain va se concentrer sur le mercato. Certains éléments, comme Kang-In Lee, sont annoncés potentiellement sur le départ. Concernant le Sud-coréen, cette tendance se confirme.

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Ce mardi, le journaliste Fabrizio Romano et Super Deporte expliquent que Lee souhaite changer d’air et qu’il en a informé son club. Il souhaite jouer un rôle important et être titulaire, ce que Paris ne lui garantit pas. Récemment, il a été lié à l’Atlético de Madrid. Un départ est plus que jamais dans les tuyaux cette fois-ci.