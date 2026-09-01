Crystal Palace s’insère dans le dossier Malick Fofana !

Les supporters lyonnais espéraient encore aujourd’hui un dernier rebondissement, celui de voir Malick Fofana rester au club. Un rebondissement, il va y en avoir un, mais pas celui souhaité. Alors que l’OL a trouvé un accord avec Sunderland autour de 35 M€ bonus compris, un autre club de Premier League est entré dans la danse.

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🤝 Malgré un accord total entre Lyon et Sunderland pour Malick Fofana, Crystal Palace tente désormais de hijack le deal.



⏳ Situation à suivre de très près. pic.twitter.com/jjKKosfCSD — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 1, 2026

Selon nos informations, Crystal Palace tente de détourner le joueur, avec une surenchère de dernière minute. L’ailier belge a lui déjà récupéré ses affaires au centre d’entraînement et a été autorisé à se rendre en Angleterre pour la visite médicale et les formalités. Mais se rendra-t-il dans le nord du pays ou à Londres ? Tout reste à faire.