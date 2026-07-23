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Officiel Ligue 1

L’OL annonce un départ

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Michael Gerlinger, le directeur général de l'OL @Maxppp

Arrivé à l’Olympique Lyonnais en 2022, Achraf Laaziri quitte les Gones sans avoir disputé la moindre minute avec l’équipe première. Le défenseur de 23 ans rentre au pays puisqu’il est transféré à l’Ittihad Tanger.

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«L’Olympique Lyonnais souhaite une bonne continuation à Achraf Laaziri. Le défenseur marocain rejoint le club de l’Ittihad Tanger. L’OL garde 10% sur une éventuelle future revente», annonce le club rhodanien sur ses réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
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