Justin Ehikioya Ejodamen, le "nouveau Bellingham" de 15 ans qui affole les cadors européens

Club de référence sur le plan de la formation et surtout de la post-formation, le Borussia Dortmund s’affirme depuis une quinzaine d’années comme un cadre idéal pour faire éclore de jeunes talents. Jadon Sancho, Erling Haaland ou encore Jude Bellingham font partie des plus grosses réussites récentes de la formation allemande. Cette saison, la pépinière de talents tourne également à plein régime avec Jobe Bellingham (21 ans), Joane Gadou (19 ans), Konstantinos Karetsas (18 ans) ou encore Samuel Inacio (18 ans).

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S’il est encore loin de l’équipe première, Justin Ehikioya Ejodamen (15 ans) s’annonce comme un sacré prodige. Milieu de terrain italien de 15 ans né le 19 avril 2011, le droitier dispose de solides références et se voit déjà comparé à un joueur qui a brillé avec le BvB, Jude Bellingham, avec ce surnom de "nouveau Bellingham". Et cette comparaison n’a rien de surprenant tant les ressemblances entre les deux joueurs sont nombreuses.

Le Barça et 4 autres cadors sur les rangs

Disposant d’un poste similaire, de grosses qualités techniques, de facilités physiques, d’une grande maturité dans son jeu et de beaucoup de calme malgré son jeune âge, Justin Ehikioya Ejodamen enchaîne les prestations solides avec les U16 du club allemand. Il est international U16 avec l’Italie, lui qui peut également représenter l’Allemagne et le Nigéria. Brillant lors de la RondOm BZS Youth Trophy Cup aux Pays-Bas, il s’était illustré par un but inscrit depuis le milieu de terrain. Déjà équipé par Puma depuis son plus jeune âge, il est l’un des éléments que le Borussia Dortmund entend développer et valoriser sur les prochaines années, mais la concurrence rôde.

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Selon Sport, le FC Barcelone est attentif à la situation du jeune milieu de terrain box-to-box de 15 ans. Cependant, les Blaugranas ne sont pas les seuls sur le dossier, puisque la Juventus et l’AC Milan sont également à l’affût. Des clubs anglais sont aussi sur les rangs, avec Arsenal et Chelsea, même si ces derniers ne pourront pas l’accueillir avant ses 18 ans, contrairement aux clubs issus de pays membres de l’Union européenne, qui pourront s’activer à ses 16 ans. Le Borussia Dortmund s’attend donc à subir des assauts pour sa pépite et a déjà dans l’idée de la prolonger pour la blinder. Justin Ehikioya Ejodamen risque d’être l’objet d’une sacrée lutte au cours des prochains mois.