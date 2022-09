Le Barça et Chelsea ont bouclé les détails financiers de l'opération Aubameyang

La suite après cette publicité

Six mois à peine après son arrivée au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang va déjà rentrer à Londres. Mais pas à Arsenal. Plus tôt ce matin, les médias espagnols faisaient état d’un accord de principe entre les Culers et Chelsea.

Cet après-midi, la Cadena COPE affirme que l’opération est bouclée. Ainsi, les Blues paieront 12 M€ et mettront le latéral espagnol Marcos Alonso dans la balance. Aubameyang doit voyager en direction de la City dans les prochaines heures.