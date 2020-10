Hertha : bientôt les débuts de Mattéo Guendouzi ?

Défait à quatre reprises lors des cinq premières journées de Bundesliga, le Hertha Berlin ne connaît pas un début de saison satisfaisant, loin de là. Un mauvais départ pour une équipe s’étant pourtant montrée ambitieuse lors du mercato estival. Si ses recrues n’ont pas toutes disputé leurs premières minutes sous leurs nouvelles couleurs, la formation du Hertha n’attend que cela. Parmi elles, l'ancien milieu de terrain des Gunners, Mattéo Guendouzi.

Après avoir été testé positif au coronavirus puis placé à l'isolement pendant plus de dix jours, le milieu de 21 ans a retrouvé le chemin des terrains d’entraînements. Arrivé d’Arsenal cet été, le néo-international français s’est entraîné avec ses nouveaux partenaires pour la première fois mardi. Si son entraîneur, Bruno Labbadia, s’est dit satisfait de le voir retoucher le ballon, reste désormais à savoir à quelle vitesse il va s'adapter au championnat et à l’équipe. Pour ce faire, l’ancien Lorientais pourrait être retenu dans le groupe dès dimanche pour la réception de Wolfsburg (18h), déjà décisive après six journées.