Mercato : Michael Olise et le Real Madrid, c’est très sérieux

« Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des Champions ». Jeudi soir, dans l’émission Horizonte, Florentino Pérez dévoilait une petite bombe. Même s’il a, dans la foulée, précisé qu’il ne s’agissait pas de Michael Olise… la presse espagnole est convaincue que cette recrue mystère n’est autre que l’international français du Bayern.

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« Il saura très bien s’il doit rester au Bayern Munich ou s’il a besoin de changer d’air. Il n’y a pas de bon ou de mauvais choix. Évidemment, si j’étais à la place de Kompany ou du président du Bayern, l’avoir dans l’équipe et le voir rester au Bayern serait une excellente chose. J’imagine qu’il pourrait aussi recevoir des offres d’autres clubs. Je ne crains pas qu’il reproduise ailleurs ce qu’il fait au Bayern ou avec l’équipe de France. Mais si je disais cela, ce ne serait pas dans l’intérêt du Bayern. (…) Je suis très heureux pour lui, mais le mérite lui revient avant tout », indiquait Didier Deschamps, lorsqu’il était interrogé à ce sujet, samedi.

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Du mouvement en coulisses

Sans trop de surprise, le Bayern Munich ferme la porte à un départ du joueur de 24 ans. Mais le Real Madrid - dans le cas où Florentino Pérez serait bien réélu ce dimanche - va insister. Comme l’indique Jorge Picon, journaliste bien renseigné sur l’actualité des Merengues, les équipes de Pérez ont déjà parlé avec l’entourage d’Olise. Des contacts que le président actuel ne peut logiquement pas avouer publiquement, mais qui existent bien en coulisses.

De son côté, Ramon Alvarez de Mon, qui travaille notamment pour Radio Marca, a précisé que l’ailier tricolore est intéressé et ouvert à l’idée de jouer au Real Madrid, mais il ne forcera rien par respect pour le Bayern. Tout devrait donc s’accélérer dès demain en cas de victoire de Florentino Pérez ce soir, lui qui est favori pour remporter les élections présidentielles du club. C’est parti pour un sacré feuilleton !