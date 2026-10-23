Bayern Munich : Lewandowski totalement sous le charme d’Olise

Michael Olise continue d’impressionner son monde au Bayern Munich. Auteur d’un début de saison exceptionnel avec 9 buts et 5 passes décisives en seulement 10 rencontres toutes compétitions confondues, l’international français de 24 ans s’impose comme l’un des joueurs les plus décisifs d’Europe. Des performances qui ne passent pas inaperçues, notamment auprès de Robert Lewandowski. Désormais au Chicago Fire en Major League Soccer, l’ancien attaquant bavarois a fait l’éloge de l’ailier français dans un entretien accordé à The Athletic. « Olise, pour moi, c’est wow ! C’est un joueur qui change les matchs. Je suis impressionné par ce type de joueur. Il a un avenir immense », a confié le Polonais. Et pour illustrer son admiration, le buteur de 38 ans n’a pas hésité à évoquer Lamine Yamal, régulièrement présenté comme l’un des plus grands talents du football mondial. « Tout le monde parle de Lamine Yamal, mais j’essaie parfois de regarder d’autres joueurs et de voir des choses que tout le monde ne remarque pas encore. »

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Au-delà de ses statistiques impressionnantes, c’est surtout l’intelligence de jeu de Michael Olise qui fascine Robert Lewandowski. L’ancien joueur du Bayern apprécie particulièrement sa capacité à prendre les bonnes décisions dans les derniers mètres, que ce soit pour conclure une action ou servir un partenaire. « Ses décisions sont parfaites. Il maîtrise le timing, il sait quand tirer pour marquer, quand faire la passe et quel type de passe effectuer. J’adore regarder Lamine, mais aussi Olise », a-t-il poursuivi. Avec déjà cinq réalisations en six rencontres de Bundesliga cette saison, le Français confirme son importance dans le secteur offensif munichois. Capable de faire la différence aussi bien par ses qualités techniques que par sa vision du jeu, Olise continue de franchir les étapes depuis son arrivée en Allemagne. Des qualités qui lui valent désormais les compliments d’un attaquant ayant longtemps fait les beaux jours du Bayern Munich.