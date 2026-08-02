Chelsea : Xabi Alonso vide son sac sur son échec au Real Madrid

Xabi Alonso a lancé un nouveau chapitre de sa carrière du côté de Chelsea, où il bénéficie d’un rôle inédit lui offrant une véritable influence sur le recrutement. Avec les arrivées de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries et désormais Valentín Barco, les Blues ont déjà investi près de 388 millions d’euros sur le marché. Un projet ambitieux qui a rapidement séduit le technicien espagnol. Dans un entretien accordé à The Athletic, l’ancien entraîneur du Real Madrid est revenu sur son passage dans la capitale espagnole, qu’il considère comme une étape essentielle de sa carrière malgré son issue.

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« Heureusement, je n’ai pas beaucoup de cicatrices dans ma carrière. J’en ai une, mais elle guérit. Maintenant qu’elle est cicatrisée, je suis très motivé et déterminé à savourer cette nouvelle étape comme je l’ai fait à mes débuts à Madrid », explique-t-il. L’Espagnol reconnaît également avoir beaucoup appris de cette expérience : « Avec le recul, je me concentre sur les points positifs et j’analyse ce qui n’a pas fonctionné. J’ai été très autocritique, en réfléchissant à ce que j’aurais pu faire de mieux. On apprend de ses déceptions, des échecs, et on essaie de se convaincre que l’avenir sera toujours meilleur».

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Xabi Alonso reconnaît ses erreurs

«L’adaptation que j’ai dû faire, les choses qui ont fonctionné et celles qui n’ont pas fonctionné, tant au niveau du jeu lui-même que de la gestion de l’équipe», a-t-il ajouté. Xabi Alonso assure avoir retrouvé toute son énergie avant de se lancer dans cette nouvelle aventure : « il est essentiel de transmettre cette passion et cet enthousiasme pour le jeu à chaque entraînement. J’ai surtout utilisé ce temps pour moi… J’ai déconnecté et je n’ai pas beaucoup regardé de football », confie-t-il.

Et après s’être livré sur son passage au Real Madrid, le technicien de 44 ans a expliqué les raisons de son choix de rejoindre Chelsea : «c’est une équipe qui a très bien joué ces derniers temps, et la situation n’était pas aussi mauvaise qu’elle n’y paraissait à la fin de la saison dernière. Il y a un grand potentiel d’amélioration, et nous verrons combien de temps il nous faudra pour l’atteindre », estime-t-il. «Si nous avions eu des points de vue différents, le point de départ n’aurait probablement pas été le bon». Le défi de Xabi Alonso en Premier League est lancé.