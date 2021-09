Manchester United : Dean Henderson veut être prêté cet hiver

Revenu à Manchester United l’année dernière après avoir enchaîné plusieurs prêts à Grinsby, Shrewsbury Town et Sheffield United, Dean Henderson avait l’espoir de s’imposer dans son club formateur. Le gardien de 24 ans avait même prolongé son contrat jusqu’en 2025. Mais Henderson a eu du mal à réellement saisir sa chance lors de ses 13 apparitions avec les Red Devils en championnat la saison passée.

Ole Gunnar Solskjaer comptait tout de même sur lui, mais l’Anglais a été contraint de s’éloigner des terrains en raison du Covid-19. Depuis, David De Gea a réalisé de bonnes performances dans les cages mancuniennes et il semble difficile de le sortir du onze de départ. Dans ces conditions et s'il n'est pas assuré d'être le gardien numéro 1, Henderson pourrait demander à être prêté cet hiver, comme l’indique The Sun.