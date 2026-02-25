Real Madrid-Benfica : les compositions officielles

C’est le match du jour. Le Real Madrid reçoit Benfica ce mercredi à 21h pour le compte des barrages retour de la Ligue des champions, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir remporté l’aller avec un but magnifique de Vinicius (0-1), les hommes d’Alvaro Arbeloa essayeront de faire le travail au retour pour se qualifier en huitièmes et retrouver le Sporting ou Manchester City.

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-4-2 avec une défense composée de Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger et Carreras. En l’absence de Kylian Mbappé, touché au genou gauche, Gonzalo Garcia est titulaire en attaque avec Vinicius. Tchouaméni et Camavinga animent le milieu avec Valverde et Güler. Du côté de Benfica, Pavlidis est titulaire en pointe accompagné d’Aursnes, Silva et Schjelderup.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Carreras - Valverde, Tchouaméni, Güler, Camavinga - Garcia, Vinicius.

Benfica : Trubin – Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl – Rios, Barreiro – Aursnes, Silva, Schjelderup – Pavlidis.

