OL : Thiago Mendes évasif sur son avenir

Le milieu brésilien de l'Olympique Lyonnais, Thiago Mendes, parfois aligné en défense centrale, réussit sa meilleure saison sous le maillot rhodanien depuis son arrivée en 2019 depuis Lille. En fin de contrat en juin 2023, il est annoncé sur les tablettes de Flamengo et de West Ham. Comme il le confiait au site Olympique et Lyonnais, le Brésilien souhaite pour le moment se concentrer sur la fin de saison avant de penser à l'avenir :« la première des choses, je veux déjà très bien finir ce championnat. Je ne sais pas ce qui se passera après. »

La suite après cette publicité

Prêt à continuer à Lyon, il acceptera aussi la décision du club de ne pas le prolonger, souhaitant simplement conclure son aventure par une bonne note : «il me reste encore un an de contrat avec le club pour lequel je me donne à fond. Je partirai d’ici de toute façon la tête haute. Si le président (Jean-Michel Aulas) m’appelait pour discuter de renouveler ou non mon contrat, je viendrais m’asseoir avec lui pour l’écouter. Et si je dois rester un an, je donnerai toujours le meilleur de moi-même.»