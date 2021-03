Suède : l'insolente réponse de Zlatan Ibrahimovic aux sceptiques

La suite après cette publicité

«Le retour de Dieu». Voilà comment Zlatan Ibrahimovic (39 ans) a salué sa convocation pour les prochains matches de la Suède pour le compte des éliminatoires du Mondial 2022. Dans son plus pur style, le géant scandinave est ensuite revenu plus en longueur sur ce come-back - qui fait déjà naître un certain scepticisme au pays ou du moins une foule de commentaires -, au cours d'un entretien publié sur la chaîne Youtube officielle de la fédération suédoise.

«Je suis revenu parce que je le mérite, grâce à ce que j'ai fait ces derniers mois, pas parce que je m'appelle Zlatan et que je suis Ibrahimovic», a d'abord lancé le buteur de l'AC Milan (14 réalisations en 14 apparitions en Serie A cette saison), fidèle à lui-même, avant de poursuivre. «Si on m'a appelé, c'est pour ce que j'ai fait sur le terrain», a-t-il encore glissé.

Ce bon vieux Zlatan n'a pas changé

«C'est un peu irréel d'être ici à mon âge, je peux aider l'équipe de différentes façons. Ma mentalité est toujours la même : je veux gagner à tout prix», a-t-il ajouté. Exemple sur et en dehors du terrain, l'ancien Parisien, qui avait connu sa dernière sélection en 2016 (116 capes, 62 buts) et qui ne reprendra pas le brassard, s'est ensuite laissé aller à une déclaration dont lui seul a le secret.

«Zlatan a plus d'expérience aujourd'hui, il est plus intelligent (si toutefois c'est possible, rires), il se déplace avec plus d'intelligence et fait ce qu'il doit faire pour aider l'équipe de la meilleure des manières», a-t-il conclu. Au service de la sélection alors que la sélection a longtemps été à son service ? On ne demande qu'à juger sur pièces. Et on a hâte de voir ce que cela va donner.