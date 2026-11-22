Le Paris Saint-Germain craignait le pire samedi soir, et le pire est arrivé. Buteur face à l’OGC Nice (2-3), le Golden Boy 2025 a vu sa rencontre et sa saison basculer avant la pause. Alors qu’il tentait de protéger son ballon, le joueur de 21 ans a vu son genou lâcher. Incapable de poursuivre la rencontre, il a tout de suite alerté le staff médical parisien avant d’être remplacé par Ferran Torres (44e). Dès sa sortie sur civière, le pessimisme régnait sur la suite pour l’ex-Rennais.

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Ce dimanche, le PSG a levé les spéculations quant à la blessure de son milieu offensif. Dans son point médical, le club parisien a confirmé que Désiré Doué souffrait bien d’une rupture au ligament croisé antérieur du genou droit. « Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match de Ligue 1 de ce samedi contre l’OGC Nice, Désiré Doué subira une intervention chirurgicale d’ici la fin du mois », indiquent les doubles champions d’Europe, actant ainsi la fin de la saison pour le double buteur de la finale de la Ligue des Champions 2025.

Une énorme perte pour le PSG

Au micro de Ligue 1+, Luis Enrique se montrait déjà pessimiste. « Il faut attendre les tests, mais c’est une blessure grave. C’est la vie d’un joueur professionnel, c’est comme ça. Je suis sûr qu’il reviendra plus fort qu’avant. Est-ce que je l’ai eu ? Oui, dans les vestiaires. Il faut attendre les tests finaux. Mais il reviendra deux fois plus fort. »

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Après la blessure de Désiré Doué face à Nice, le PSG doit-il revoir ses ambitions pour la suite de la saison ? Oui, son absence pourrait peser très lourd. Non, l’effectif parisien a les ressources pour compenser. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Les premiers échos relayés indiquaient déjà un tel diagnostic pour Désiré Doué. Désormais, le PSG est fixé et va devoir faire sans son jeune joueur, en grande forme depuis le début de la saison, pour au minimum les six prochains mois. Après avoir perdu Khvicha Kvaratskhelia de la même manière, Luis Enrique va devoir faire sans un autre homme fort de son attaque. Reste désormais à voir si les absences du Géorgien et du Français vont contraindre le club parisien à recruter lors du prochain mercato d’hiver…