Coupe du Monde 2026 : un international marocain se moque du Sénégal
Le Sénégal a pris la porte, s’inclinant 3-2 face à la Belgique mercredi soir. Une élimination qui suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux, avec des fans sénégalais particulièrement déçus, logiquement. Mais au Maroc, certains en rigolent. C’est le cas de Mohamed Chibi (11 sélections), latéral droit qui était présent lors de la dernière CAN avec les Lions de l’Atlas.
La story de Mohamed Chibi 🇲🇦, sélectionné avec le Maroc pendant la CAN, après l'élimination du Sénégal.— Actu Foot (@ActuFoot_) July 1, 2026
« VA LÀ-BAS ET PLEURE » 😭 pic.twitter.com/rQeOjQbC6g
Sur sa story Instagram, il a ainsi republié une photo de Pape Thiaw, avec le résultat du match, et un message très clair en darija : « va là-bas et pleure ». Preuve que les évènements de la dernière finale de la CAN ont marqué les esprits…
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