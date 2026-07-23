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Bundesliga

Michael Olise quitte sa maison à Munich

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Michael Olise @Maxppp

Michael Olise (24 ans) fait décidément parler de lui. Entre ses performances en équipe de France, l’intérêt du Real Madrid et son affaire extra-sportive, l’international tricolore occupe comme jamais le devant de la scène. Ce qui ne doit pas forcément l’enchanter, lui qui préfère la discrétion. Ce jeudi, il est encore question de lui. Bild révèle qu’Olise va quitter sa maison située à Grünwald d’ici à la fin du mois d’août.

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Une demeure luxueuse avec de nombreuses pièces, dont une salle de sport, une salle de cinéma, une cave à vin, un espace bien-être avec un sauna, un jacuzzi ou encore une piscine extérieure. Le Français vit depuis deux ans dans cette maison, qui se situe à moins de 10 minutes en voiture du centre d’entraînement des Bavarois. Mais ce départ n’a, a priori, rien à voir avec un potentiel transfert. Bild explique que le propriétaire de la maison, un certain Jérome Boateng, souhaite mettre en vente cette propriété achetée 7,4 M€ en 2016. Il bénéficie de plusieurs propositions pour cette maison dont la valeur est estimée à 11,5 M€. Olise va donc devoir trouver une nouvelle maison dans les prochaines semaines.

Pub. le - MAJ le
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