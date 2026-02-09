PSG : la réaction de Dro Fernández après sa grande première

Derrière le score fleuve de ce Classique (5-0), un autre événement a eu lieu côté PSG avec l’entrée en jeu de Dro Fernández. En zone mixte, la pépite espagnole est revenue sur sa grande première. « Je suis très content. Mes coéquipiers m’ont aidé depuis le premier jour. Je me suis senti très à l’aise. Le Parc des Princes ? Incroyable. J’avais très envie de venir ici et de le découvrir. Cela a été un très grand match. Avec une victoire spectaculaire, comme ça tout le monde est ravi. Je prends les minutes qu’on me donne, je ne suis pas pressé. Je vais continuer à travailler pour que ça continue comme ça et que j’ai plus de temps de jeu. Tout a été très facile, franchement. Depuis que je suis arrivé, c’est comme si j’avais été là depuis le début de la saison, je dois remercier tout le monde pour cet accueil. On savait que Marseille est une équipe très difficile, mais que si on faisait les choses bien, ils auraient du mal à venir nous embêter dans notre camp. »

La suite après cette publicité

Il a poursuivi en précisant un peu plus ses premières semaines à Paris. « Bon, c’est un autre pays, je suis encore jeune. Il y a des moments difficiles, mais tout le monde au club m’a fait un super accueil et a fait en sorte de faciliter mon installation. Ce sont deux grands championnats, mais bon, pour le moment, j’ai juste disputé quelques minutes ici, on va attendre un peu. C’était un match très spécial. J’espère être ici de nombreuses années et en connaître beaucoup. Je veux continuer à grandir et accumuler du temps de jeu. Mais je ne suis pas pressé. Si j’ai du temps de je, c’est bien, sinon je continuerai à travailler. Je pense que c’est le meilleur endroit pour moi, c’est pour ça que je suis là. C’est un entraîneur incroyable. Tout le monde m’a dit que c’était un coach incroyable, c’est une des raisons pour lesquelles j’ai signé ici. Il compte beaucoup sur les jeunes. »