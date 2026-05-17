La sortie médiatique étonnante de José Mourinho sur le Real Madrid

Soirée amère pour Benfica. Les Lisboètes ont certes terminé le championnat avec le statut d’invaincu, n’ayant donc pas perdu le moindre match… Mais ce n’est pas suffisant pour accrocher une qualification en Ligue des Champions, avec cette troisième place au classement du championnat lusitanien. Les Aigles disputeront donc l’Europa League la saison prochaine. Avec une énorme question, forcément : José Mourinho sera-t-il toujours sur le banc de touche de l’Estádio da Luz ?

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Le tacticien portugais est convoité par le Real Madrid, qui souhaite le faire revenir pour mettre un peu d’ordre dans un vestiaire très compliqué. Pour les médias espagnols, il n’y a aucun doute : il est le grand favori de la direction. Et la tendance est plutôt à l’optimisme à Madrid, où on est convaincu qu’il fera bien son retour au Bernabéu, 13 ans après son départ. Benfica lui aurait même déjà trouvé un remplaçant : Marco Silva. Et samedi soir, après la rencontre de son équipe, le Special One a répondu aux rumeurs.

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Il confirme des discussions entre Mendes et le Real Madrid

Une prise de parole logiquement très attendue et commentée, mais avec des discours un peu paradoxaux… « Il y a 99% de chances que je reste à Benfica, parce que j’ai un contrat avec le club, et en plus de ça j’ai une offre de prolongation que je n’ai pas encore vue, mais mon agent m’a confié qu’elle est bonne », a-t-il d’abord démarré, dans des propos a priori plutôt rassurants pour Benfica… Avant d’enchaîner sur le Real Madrid, confirmant pour la première fois des contacts avec les Merengues : « je n’ai pas encore parlé avec le Real Madrid, mais je ne vais pas vous prendre pour des cons, il y a des conversations entre Jorge Mendes, le président et la direction ».

Il a ensuite tenu des propos un peu moins clairs qu’au début sur son avenir à Benfica. « Rester à Benfica ? Je ne sais pas, quand je le saurai, je le dirai. La possibilité de continuer existe oui. Je vais voir la semaine prochaine. […] Des choses se passent en coulisses oui, mais il n’y a rien de signé, je n’ai pas parlé au Real Madrid. Est-ce possible de dire non au Real Madrid ? Tout dépend de l’offre, de ce qu’ils attendent de moi ? On ne parle pas d’argent. Mais de savoir si je suis en conditions de faire ce qu’ils attendent de moi, de ce qu’ils proposent au niveau du travail à effectuer. Je veux avoir le temps d’analyser, de penser et de décider. Demain je vais me réveiller en tant qu’entraîneur de Benfica. Lundi, on verra », a expliqué le Portugais. Il faudra donc attendre quelques jours pour savoir…