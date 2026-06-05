Qualifs CdM 2027 (F) : la France assure face à la Pologne

L’équipe de France féminine se rapproche de la qualification directe pour la Coupe du Monde 2027. Cet après-midi, elle défiait la Pologne et s’est imposée sur le score de 2 buts à 0, grâce à des réalisations signées Melvine Malard et Sandy Baltimore.

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Grâce à ce succès, les joueuses de Laurent Bonadéi comptent désormais 10 points et ont pris provisoirement la tête de leur groupe à un match de la fin, avec deux points d’avance sur les Pays-Bas qui comptent un match en moins. De son côté, la Pologne est le cancre de la classe avec un seul point au compteur.