Mercato : Manchester City va perdre 10 joueurs

Après avoir dépensé 490 M€ ces 18 derniers mois pour faire peau neuve, Manchester City compte encore s’offrir quelques coups de bistouri cet été 2026. En effet, les pensionnaires de l’Etihad Stadium ne sont pas contre un nouveau lifting. Le plus gros changement pourrait bien concerner le poste d’entraîneur puisqu’on ne sait toujours pas si Pep Guardiola va rester ou non sur le banc des Skyblues. En cas de départ, les dirigeants mancuniens ont déjà trouvé comment réparer la cicatrice laissée par Guardiola. Enzo Maresca, libre depuis son départ de Chelsea, est déjà prêt à prendre le relai si on fait appel à lui. Pour le moment, le coach a avoué qu’il n’a pas été contacté par City. Du côté des joueurs, il va aussi y avoir plusieurs opérations importantes.

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City va faire peau neuve

Après plusieurs années de bons et loyaux services, Bernardo Silva, qui est annoncé à la Juventus et au Barça, et John Stones ont déjà annoncé leurs départs à l’issue de cet exercice 2025-26. Prêté à l’Inter, Manuel Akanji va y rester. Son option d’achat de 15 M€ a été déclenchée après le titre en Serie A. D’autres éléments, eux, sont dans l’incertitude. C’est le cas de Rodri. Manchester City lui a proposé une prolongation de contrat. Le milieu étudie cette proposition, tout en gardant un œil sur le Real Madrid. Un club qui est cité comme un point de chute potentiel. Les jeunes Claudio Echeverri, Sverre Nypan ou Max Alleyne eux, pourraient partir ou repartir en prêt. En revanche, Vitor Reis a de grandes chances de rester en Angleterre après son prêt à Girona.

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Enfin, il y a certains éléments sur la rampe de départs, à commencer par James Trafford. Recruté avant l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, l’Anglais de 23 ans pensait passer un nouveau cap chez les Skyblues. La venue de Gigio a tout changé. Cet été, Trafford cherche un nouveau challenge à relever. Aston Villa, Tottenham et Newcastle sont prêts à l’accueillir selon le Telegraph. Nathan Aké est aussi potentiellement partant. Sous contrat jusqu’en 2027, le Néerlandais a toujours été un joueur précieux et polyvalent. Mais la concurrence est forte à son poste. Des clubs, dont le Barça, suivent déjà son cas.

Plusieurs départs prévus

Dans l’entrejeu, il risque aussi d’y avoir des retouches. A un an de la fin de son contrat, Mateo Kovacic ne sera pas retenu. La porte est ouverte pour le Croate, longtemps blessé cette saison. Si un club se manifeste, les Mancuniens le vendront assure le Telegraph. Idem pour Tijjani Reijnders. Ce qui est plutôt étonnant puisque le milieu est arrivé l’été dernier en provenance de l’AC Milan pour X M€. Titulaire au début de la saison, il a ensuite perdu sa place. Le média anglais assure que City le vendra si une offre arrive ou si le club achète un milieu de terrain plus performant cet été. La donne pourrait changer pour lui en fonction de l’avenir de Guardiola. Un entraîneur qui a aussi influencé l’avenir de Savinho l’été dernier.

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Le Brésilien était dans le viseur de Tottenham. Mais son coach avait fermé la porte. Cet été, la donne sera différente. Une vente n’est plus exclue. Enfin, il y a les joueurs indésirables et déjà exfiltrés en prêt. C’est le cas de Kalvin Phillips. Le joueur sous contrat jusqu’en 2028 est qualifié de l’une des pires recrues de l’ère Abu Dhabi par le Telegraph. Prêté à Sheffield United en février, il n’a disputé que 3 matchs, entre suspensions et blessures. City cherchera encore à le vendre cet été. Même chose pour Jack Grealish, encore sous contrat pour un an. Bien que blessé, l’Anglais a convaincu Everton, qui discute pour le conserver de manière définitive. En comptant Bernardo Silva et John Stones, Manchester City est proche de perdre 10 joueurs cet été.