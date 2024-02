Joachim Löw dit non au Bayern Munich

Qui sera le prochain entraîneur du Bayern Munich ? Alors que Thomas Tuchel pliera bagages cet été, son successeur n’est pas encore connu. Xabi Alonso, Unai Emery ou encore Zinedine Zidane sont annoncés comme des candidats potentiels. Un autre technicien a lui mis son véto. Questionné à ce sujet par Bild, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne Joachim Löw a vite fermé la porte au Bayern Munich.

«Il y a différentes raisons à cela. Le Bayern ne s’intéresse probablement pas à moi en tant qu’entraîneur et je n’aurais aucun intérêt non plus pour le Bayern. J’ai travaillé assez longtemps en Allemagne», a-t-il déclaré avant d’être coupé par le journaliste qui insiste sur un éventuel intérêt pour le champion d’Allemagne en titre. «Non, même pas le Bayern», a assuré le technicien allemand. Un prétendant à rayer de la liste.