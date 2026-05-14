Le crack marocain du Betis Abde est convoité par 3 gros clubs européens !

C’est la saison de la confirmation pour Abdessamad Ezzalzouli, tout simplement connu sous le nom d’Abde de l’autre côté des Pyrénées. L’ailier de 24 ans affiche notamment 9 buts et 8 passes décisives au compteur, en 27 rencontres de Liga. L’international marocain, vainqueur de la CAN cet hiver, est donc devenu un des plus gros actifs du Betis, avec des prestations plus que convaincantes en plus de sa belle ligne de stats, et a donc une belle cote sur le mercato.

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Le Betis, qui l’avait recruté en provenance du FC Barcelone en 2023 pour 7 millions d’euros, s’apprête donc à faire une belle plus-value. Il y a quelques semaines, la presse espagnole évoquait même la plus grosse vente de l’histoire du club andalou, devant celles de Lo Celso à Tottenham (32 M€) ou de Fabian Ruiz à Naples (30 M€). Et Mundo Deportivo en dit un peu plus, à un mois et demi de l’ouverture du mercato estival.

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Du beau monde dessus

On apprend ainsi que le FC Barcelone a pris des informations sur sa situation. Les Catalans pensaient déjà à lui comme alternative à Marcus Rashford, et sont donc récemment passés à l’action. Preuve qu’ils songent sérieusement à rapatrier leur ancien joueur. Les Blaugranas ont d’ailleurs encore 20% de ses droits, ainsi qu’un pourcentage à la revente, ce qui pourrait considérablement faire baisser le montant d’un possible transfert du joueur sous contrat jusqu’en 2029. Et ce n’est pas tout, puisque Newcastle et Aston Villa sont aussi intéressés en vue d’un transfert cet été.

De bonnes prestations lors du Mondial avec les Lions de l’Atlas pourraient éveiller de nouvelles convoitises, et voir sa valeur exploser, alors que sa clause libératoire est de 60 millions d’euros. Seulement, la qualification du Betis pour la prochaine Ligue des Champions pourrait changer les choses pour le joueur, qui pourrait ainsi être tenté de rester. D’autant plus que l’écurie sévillane n’aurait donc pas forcément besoin de faire de grosses ventes avec les revenus liés a une participation à la compétition européenne. Affaire à suivre tout de même…