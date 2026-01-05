Manchester City confirme l’énorme tuile pour Joško Gvardiol

La tuile pour Manchester City et Joško Gvardiol. Sorti sur blessure à la 51e minute face à Chelsea (1-1) en Premier League, dimanche, l’international croate (46 sélections) est touché au tibia droit. Si aucune durée d’indisponibilité n’a été donnée par City, il se pourrait que Gvardiol ne retrouve pas les pelouses anglaises cette saison.

« Le Manchester City FC confirme que Joško Gvardiol souffre d’une fracture du tibia droit. La blessure a été contractée lors de la seconde mi-temps contre Chelsea dimanche dernier en Premier League. Le défenseur sera opéré dans le courant de la semaine et des examens sont en cours afin de déterminer la gravité exacte de la blessure et le pronostic. Tout le club souhaite à Joško un prompt rétablissement », ont annoncé les Skyblues.