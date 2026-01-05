Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Premier League

Manchester City confirme l’énorme tuile pour Joško Gvardiol

Par Kevin Massampu
1 min.
Joško Gvardiol @Maxppp
Man City 1-1 Chelsea

La tuile pour Manchester City et Joško Gvardiol. Sorti sur blessure à la 51e minute face à Chelsea (1-1) en Premier League, dimanche, l’international croate (46 sélections) est touché au tibia droit. Si aucune durée d’indisponibilité n’a été donnée par City, il se pourrait que Gvardiol ne retrouve pas les pelouses anglaises cette saison.

La suite après cette publicité
Manchester City
Josko Gvardiol: Injury update

Read here 🔗
Voir sur X

« Le Manchester City FC confirme que Joško Gvardiol souffre d’une fracture du tibia droit. La blessure a été contractée lors de la seconde mi-temps contre Chelsea dimanche dernier en Premier League. Le défenseur sera opéré dans le courant de la semaine et des examens sont en cours afin de déterminer la gravité exacte de la blessure et le pronostic. Tout le club souhaite à Joško un prompt rétablissement », ont annoncé les Skyblues.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Joško Gvardiol

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Joško Gvardiol Joško Gvardiol
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier