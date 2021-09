Juventus : Cristiano Ronaldo est irremplaçable selon Giorgio Chiellini

Dans un entretien accordé à l'Équipe, le défenseur central de la Juventus Turin Giorgio Chiellini (37 ans) a été questionné sur la nouvelle campagne européenne du club de la Vieille Dame sans Cristiano Ronaldo, parti à Manchester United cet été. Le champion d'Italie 2020 avec l'Italie sait qu'il sera difficile de combler le départ de la superstar portugaise, surtout pour le calendrier des Bianconeri, en lice en championnat et en Ligue des Champions.

« Il faut trouver d'autres équilibres, mais dans le foot on n'a pas beaucoup de temps. Tu joues tous les trois jours, puis tu vas en sélection, donc pendant les pauses de dix jours, les joueurs ne sont pas là. Tu as peu de temps pour travailler, mais tu dois arriver à un amalgame. Quand tu perds un champion comme Cristiano... Cela nous est déjà arrivé, je pense à Pirlo, à Buffon, on ne peut pas les remplacer, mais l'équipe trouve un moyen de combler cette absence avec d'autres joueurs qui ont des caractéristiques différentes », a-t-il affirmé au quotidien sportif.