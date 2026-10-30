La grosse mise en garde d’un ancien sélectionneur de la Chine envers Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n’en a pas fini avec la polémique sur Mao Zedong, qu’il a qualifié de «dictateur chinois» dans un extrait tourné il y a des mois dans l’émission The Bridge, et seulement diffusé ces derniers jours. Cela a provoqué la colère du pouvoir central à Pékin et de ses sujets. Les sponsors chinois du Français l’ont lâché, tandis que la télévision d’État a suspendu en partie sa diffusion de la Liga au pays. Pour les moments, les excuses publiques de l’attaquant et du Real Madrid n’y ont rien changé. Il n’y a rien d’étonnant à cela, estime José Antonio Camacho, sélectionneur de l’équipe national chinoise entre 2011 et 2013 lors de l’émission El Partidazo sur la Cadena COPE. «Ils vous répètent sans cesse que vous devez vous adapter à leurs règles, à leurs méthodes et à tout ce qu’ils font. Ils se considèrent comme les maîtres du monde à tous égards, et ce n’est pas facile», explique-t-il en parlant de son expérience.

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L’Espagnol de 71 ans conseille même à la star de prendre «de bons avocats» car «la Chine coupe les liens de façon immédiate, et ensuite ce sera à vous de vous débrouiller avec la FIFA, l’UEFA ou toute autre instance compétente.» Il est bien placé pour en témoigner puisqu’il a lui-même été licencié de son poste après une défaite face à la Thaïlande (5-1) entâché de rumeurs de trucage. «Ils m’ont dit: 'Votre contrat a été prolongé' et une semaine plus tard, ils n’ont même pas voulu payer mon billet retour». Il poursuit. «Ils m’ont eux-mêmes dit que je devais les poursuivre parce qu’ils ne pouvaient simplement pas admettre de m’avoir licencié et de me payer une indemnité de licenciement, c’est comme ça que les choses se passent dans leur pays». Avec l’aide de la FIFA, Camacho avait finalement gain de cause. «Ils vont certainement essayer de négocier, peut-être avec la Liga, pour voir s’ils peuvent réduire les droits de diffusion». Mbappé est prévenu.