CdM 2026 : une nouvelle règle sur les cartons va révolutionner la compétition

Certaines règles du football sont en train d’être métamorphosées, et ce n’est pas fini. La FIFA s’apprête à faire évoluer en profondeur la gestion disciplinaire pour la Coupe du Monde 2026. Selon The Athletic, cette réforme sera étudiée lors du Conseil de l’instance à Vancouver et devrait être validée. Elle prévoit l’instauration de deux phases d’effacement des cartons jaunes au cours du tournoi, afin d’éviter que l’accumulation d’avertissements ne pénalise excessivement les joueurs dans une compétition élargie à 48 équipes.

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Concrètement, les avertissements reçus sans sanction seraient effacés une première fois à l’issue de la phase de groupes, puis une seconde fois après les quarts de finale. L’objectif affiché est de limiter les suspensions lors des matchs à élimination directe, dans un Mondial qui comprendra désormais un tour supplémentaire avec les seizièmes de finale. Une mesure pensée pour préserver les effectifs dans les moments décisifs et répondre aux attentes des staffs techniques. Voilà qui devrait être une bonne nouvelle pour les sélectionneurs.