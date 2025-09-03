OL : le point de Gerlinger sur la situation financière

Nommé directeur général de l’OL lorsque John Textor a été invité à prendre du recul, le dirigeant allemand Michael Gerlinger a introduit la conférence de presse tenue par lui-même et le directeur sportif Mathieu Louis-Jean. Une conférence de presse destinée à expliquer la situation financière du club et les contraintes subies durant le mercato. « Un scénario 2e division pour l’OL était pas vraiment un scénario possible, c’était presque un scénario de faillite. On était très content avec la décision de la DNCG de nous maintenir en L1. La raison pour laquelle on a été maintenu, c’est l’injection de cash, surtout de Michele Kang et d’Ares, qui ont permis au club de survivre. Cet argent-là était nécessaire pour financer les pertes des années précédentes. Il y a un encadrement strict de la DNCG et on a besoin de générer des revenus pour payer les factures. Ca se fait soit avec des contrats de transferts pu de sponsoring. La vente de joueurs est la plus probable pour générer ces revenus. On aimerait bien garder tous nos joueurs mais on n’en a pas la possibilité. On a des promesses qui étaient faites vis-à-vis de la DNCG et de l’UEFA et on doit les tenir. On a rendez-vous avec la DNCG en novembre ou début décembre et on est suivi par l’UEFA aussi, chaque mois, chaque semaine, pour l’accord obtenu afin de jouer en Europe. Mêle le règlement de l’UEFA nous oblige à générer des revenus, pas via des injections d’actionnaires. Voilà pour quoi c’est important pour le club de créer ses propres revenus. On a choisi de strictement suivre les promesses et les encadrements de la DNCG », a-t-il d’abord expliqué, avant de faire un point sur la masse salariale.

La suite après cette publicité

« On pense qu’on a la 7e masse salariale de L1. On a tjs l’ambition et la possibilité de performer sportivement, en visant les 6 premières places. On devait sortir des joueurs avant d’enregistrer des joueurs. Le début du mercato était vraiment de libérer de la masse salariale pour pouvoir signer des joueurs, un exercice très compliqué », a ainsi précisé Michael Gerlinger.