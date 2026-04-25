Chelsea : le coach intérimaire raconte le départ de Liam Rosenior

Cette semaine, Chelsea a viré Liam Rosenior. L’Anglais n’aura pas tenu 4 mois sur le banc des Blues. En attendant de trouver un entraîneur, le club londonien a confié l’intérim à Calum McFarlane. Ce dernier a tenu sa première conférence de presse ce vendredi. Forcément, il a été question du départ de Rosenior avec lequel il a pu parler avant qu’il s’en aille. En revanche, McFarlane ne savait pas si l’ex-coach de Strasbourg avait pu saluer ses joueurs. «Je ne sais pas exactement comment il a fait ni comment cela s’est passé. Je lui ai parlé au téléphone mercredi, je crois (…) Il était bien. La conversation était intéressante. J’ai beaucoup de respect pour Liam. Je ne le connaissais pas avant son arrivée au club, et il m’a accueilli chaleureusement et m’a intégré à son équipe. J’ai une très bonne relation avec Liam et je suis vraiment déçu que ça n’ait pas fonctionné.» Dans son staff, McFarlane est pourtant toujours à Chelsea, où il va devoir faire en sorte que les choses s’améliorent.

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«Ce n’est pas à moi de dire ce qui a bien ou mal fonctionné. Je me concentre entièrement sur Leeds. Nous avons un match capital dimanche. Je ne pense donc qu’à Leeds en tant qu’équipe, à nos points faibles, nos points forts, nos points faibles et à la façon dont nous allons nous préparer pour ce match (…) Je n’ai pas dit que je ne savais pas de quoi il s’agissait (sur ce qui ne marchait pas, ndlr), j’ai dit que je n’en parlerais pas aujourd’hui. Toute notre attention est portée sur l’amélioration des performances de l’équipe de Leeds United. Nous n’avons pas encore eu de réunion. Nous concentrons l’équipe sur le match de dimanche, nous avons discuté du plan de jeu et de notre approche, avec et sans le ballon. Il est primordial d’être pleinement concentrés sur le match de dimanche. Il ne faut penser à rien d’autre. Inutile de revenir sur le passé. Seul le match de dimanche compte. Nous devons absolument améliorer notre performance. Notre prestation contre Brighton n’était pas à la hauteur, nous le savons. Il s’agit maintenant d’en comprendre les raisons d’un point de vue technique et tactique, et de faire en sorte que l’équipe soit mieux préparée pour appliquer le plan de jeu dimanche (…) Je ne dis pas que l’aspect technique ou tactique est plus important que l’aspect physique, psychologique ou autre. Tous ces aspects sont importants et nous devons être au top dans tous les domaines pour le match de dimanche. Nous affrontons une très bonne équipe et nous devons tout faire pour être à la hauteur (…) Ce sont des joueurs de très haut niveau, capables de jouer à un niveau exceptionnel, et pour une raison ou une autre, cela ne s’est pas produit. Ils en assumeront la responsabilité, évidemment, mais il faut s’adapter. Il faut aller de l’avant. Il faut être prêt pour le prochain défi, et ce prochain défi, c’est Leeds.» Enfin, quand un journaliste lui a demandé si les joueurs ne jouaient pas pour Rosenior, il a conclu : «je ne ferai aucun commentaire à ce sujet.»