Ligue Europa Conference : Bruno Genesio justifie l'annulation de Stade Rennais-Tottenham

La nouvelle est tombée ce matin par le biais d'un communiqué de l'UEFA. La rencontre entre Tottenham et le Stade Rennais ne sera pas jouée car aucune date n'est disponible d'ici le 31 décembre. Le club anglais avait dû annuler la rencontre jeudi dernier en raison d'un trop grand nombre de cas de covid-19 dans son effectif et son staff technique. Ainsi, les Spurs risquent d'être éliminés de la Ligue Europa Conference à cause de 3e place dans le groupe G. « C'est une situation particulière avec le Covid, j'aurais préféré qu'on soit informés un peu plus tôt, ce qui nous aurait évité de voyager pour rien. Ça n'a pas été le cas certainement pour des raisons légitimes mais il y a cette décision de l'UEFA, donc on se réfère à son instance (de contrôle, d'éthique et de discipline) qui se réunira en début de semaine prochaine pour décider des suites de cette affaire, on attend leur décision», a expliqué Bruno Genesio en référence au voyage de son équipe à Londres dans la semaine.

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille de la réception de Nice lors de cette 18e journée, l'entraîneur breton affirme qu'il n'y avait pas vraiment d'autre solution face au calendrier très serré des deux équipes. «Il fallait trouver une date qui convienne aux deux clubs avant le 31 décembre (d'après le règlement de l'UEFA), c'était impossible. On a essayé de faire pour le mieux, il y avait une date disponible, mercredi prochain (le 15 décembre), mais eux ont un match jeudi à Leicester (le lendemain, le 16 décembre) que la Ligue anglaise a refusé de décaler, car ils ont déjà un match (à Brighton) remis ce week-end. Nous, on joue samedi en Coupe de France (face à Lorient), puis le mercredi à Monaco (le 22 décembre), après c'est la trêve et eux ont le boxing day. » Cette annulation n'a en revanche aucune incidence pour Rennes, déjà assuré de terminer premier de son groupe.