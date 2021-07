ASSE : Adil Aouchiche revient sur son départ du PSG

La suite après cette publicité

Annoncé comme l'un des joueurs à fort potentiel du centre de formation du PSG, Adil Aouchiche (18 ans) n'a jamais pu s'imposer au sein du groupe professionnel parisien. Barré par les stars et en manque de temps de jeu, le jeune milieu offensif a donc finalement fait le choix de quitter le club de la capitale pour rejoindre l'ASSE. Un choix sur lequel il est une nouvelle fois revenu à l'occasion d'un entretien accordé à Onze Mondial.

« C’est simple, je n’avais pas assez de temps de jeu en équipe première. Je fais partie des joueurs phares de ma génération, forcément, j’ai de gros objectifs et des rêves. Sans être trop pressé, j’avais envie de vite jouer en professionnel. Je pensais mériter du temps de jeu. Pour moi, je devais avoir mes chances pour que je puisse répéter des matchs. C’était important pour moi. C’était compliqué au PSG avec un effectif rempli de stars et de grands joueurs. Le club veut gagner la Ligue des Champions depuis plusieurs années. Moi, j’avais d’autres opportunités, dans d’autres clubs. Je savais que j’allais pouvoir enchaîner et m’épanouir ailleurs. Je savais que j’allais jouer au football tout simplement. Si je signais professionnel, c’était pour jouer avec les professionnels. Je voulais vraiment m’imposer en tant que titulaire dans un club. Et Saint-Étienne était une belle opportunité. »