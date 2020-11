France-Suède : les compositions officielles

Qualifié pour le Final Four de la Ligue des Nations, la France termine sa phase de poules avec un match contre la Suède. A domicile, les Bleus évoluent en 4-4-2 avec Hugo Lloris dans les cages. Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez forment la défense. Adrien Rabiot et Paul Pogba évoluent au milieu de terrain tandis que Moussa Sissoko et Marcus Thuram prennent les couloirs. Enfin, on retrouve Antoine Griezmann et Olivier Giroud en attaque. Kylian Mbappé débute sur le banc.

De son côté, la Suède opte pour un 4-4-2 avec Robin Olsen comme dernier rempart derrière Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Marcus Danielsson et Pierre Bengtsson. Sebastian Larsson et Kristoffer Olsson composent le double pivot alors que Victor Claesson et Emil Forsberg se retrouvent sur les ailes. Enfin, Marcus Berg et Dejan Kulusevski constituent le duo d'attaque.

Les compositions :

France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez- Sissoko, Pogba, Rabiot, Thuram - Griezmann, Giroud

Suède : Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielsson, Bengtsson - Claesson, Larsson, Olsson, Forsberg - Berg, Kulusevski