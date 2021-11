EdF : Didier Deschamps évoque son avenir

Toutes les bonnes choses ont une fin. Didier Deschamps, vainqueur de la Coupe du Monde (2018) et de la Ligue des Nations (2021) depuis qu'il est sélectionneur de l'équipe de France, est encore sous contrat jusqu'en 2022 avec la Fédération française de football. Après cela, et le Mondial au Qatar, Noël Le Graët et DD vont devoir trancher pour le futur du technicien de 53 ans et des Bleus. Au cours d'un entretien accordé à Prime Video et qui sera diffusé ce dimanche, l'ancien entraîneur de l'OM a évoqué ce qu'il pourrait faire après sa vie de sélectionneur.

« J’aurai une vie après celle de sélectionneur », a dans un premier temps confié Didier Deschamps, avant de poursuivre. « Sincèrement, je ne sais pas laquelle, mais je sais qu’elle sera bien aussi. Il y a toujours la possibilité de basculer, de revenir dans un club. C’est plus un besoin que j’ai par rapport à ma tête et mon corps, cette adrénaline. Aujourd’hui, sans le terrain, je ne me vois pas avoir cette adrénaline-là. » Et DD de conclure, au sujet d'un éventuel poste de président de la FFF : « je n’ai pas besoin de ça. C’est une fonction qui est plus politique qu’homme sur le terrain. Que cela puisse m’intéresser à un moment, pourquoi pas, mais aujourd’hui, j’ai toujours besoin du terrain. De cette adrénaline. » Le message est clair, avis aux amateurs.